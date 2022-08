Dupla cai em ‘golpe do Tinder’ e é resgatada pela PM em cativeiro em São Paulo

Dois homens foram as novas vítimas do chamado “golpe do Tinder” em São Paulo. Eles foram atraídos pela promessa de um encontro por aplicativo de relacionamento e levados a uma área remota do Jaraguá, na Zona Norte, onde foram mantidos reféns até a PM (Polícia Militar) os resgatar.

Segundo o portal de notícias “UOL”, com informações do “Cidade Alerta”, da RecordTV, a polícia informou que um dos homens foi sequestrado na quinta-feira (18) e o outro foi levado ao cativeiro na sexta (19).

O local em que as vítimas ficaram presas era um depósito de materiais de construção no fim de uma rua. Os homens foram amarrados e sofreram ameaça de morte de três suspeitos para revelar suas senhas bancárias.

O chamado inicial feito à polícia dava conta de um carro roubado na região que saiu em alta velocidade na madrugada de sexta para sábado (20), o que fez com que o patrulhamento por Jaraguá fosse intensificado. Na ronda, os policiais procuravam também por cativeiros e suspeitaram do depósito onde as vítimas foram encontradas.

Perfil de garota como isca

Um novo golpe aplicado em São Paulo está deixando a polícia e os usuários de sites de relacionamento atentos. Uma quadrilha especializada em golpes do PIX criou um perfil falso com a foto de uma garota de 13 anos para atrair homens e roubá-los. As informações são do portal de notícias “G1″.

Um bandido fazendo-se passar pela garota no aplicativo marcou encontro na região de Pirituba, na zona Norte. A vítima compareceu ao encontro e acabou pega pelos criminosos e levada ao cativeiro, onde ficou por cerca de 24 horas, tempo suficiente para que fossem feitas transferências de dinheiro via PIX e saques em caixas eletrônicos.

Outro homem que passava pelo local de carro também foi abordado e acabou no mesmo cativeiro.

Um amigo do homem sequestrado avisou a PM, que fez buscas na região e encontrou o local do cativeiro, no Jardim Rincão. A polícia invadiu o local e os dois homens foram libertados. Eles haviam sido agredidos e estavam bastante machucados. Os dois tiveram todo dinheiro de suas contas transferido por PIX.

Sete pessoas que estavam no local foram presas como suspeitas pelo crime. Entre elas estavam cinco homens, uma mulher e uma adolescente que era usada como isca para atrair os homens conhecidos através do site de namoro.

LEIA TAMBÉM: