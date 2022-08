Jovem invade a escola no ES com facas, bombas caseiras e uma besta para cometer chacina

Um jovem estudante que não teve o nome ou a idade divulgadas invadiu uma escola municipal na cidade de Vitória, no Espírito Santo, armado de facas, uma besta com flechas e bombas caseiras nesta sexta-feira, com intuito de provocar uma chacina no local, de acordo com a polícia.

O crime ocorreu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Éber Louzada Zippinoti, no bairro Jardim da Penha.

Testemunhas disseram que ele tentou invadir a escola pelo portão diversas vezes, mas o porteiro do local não permitiu que entrasse. Ele decidiu então pular o muro da escola, que dá acesso a um corredor lateral.

Assim que invadiu a escola, ele entrou em uma sala de aula e passou a ameaçar um professor de educação física e alguns estudantes que estavam no local. Os alunos, então, usaram as carteiras como escudo para não permitir a sua entrada.

O rapaz voltou para rua para pegar uma mochila que havia deixado para trás, onde estavam facas ninjas, três coquetéis molotov, uma besta e 59 flechas. Assim que entrou na escola ele foi detido e amarrado até a chegada dos policiais.

Segundo os investigadores, o objetivo do rapaz era matar o maior número de pessoas que conseguisse e depois enfrentar a polícia para ser morto, mas foi detido pela Guarda Municipal dentro da escola antes que conseguisse realizar os crimes.

O rapaz vai permanecer preso e responderá por tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil, com impossibilidade de defesa da vítima e cometido contra menor de 14 anos.

Um garoto de 10 anos que tentou barrá-lo na estrada da sala de aula acabou ferido na cabeça, mas já foi atendido e passa bem.

A Secretaria Municipal de Educação de Vitória ainda não se manifestou sobre o caso.