Homem faz armadilha para bandidos e acaba morto pelo dispositivo em MG

Em cena que facilmente poderia ser incorporado a um filme de Hollywood, uma tentativa de um mecânico de 60 anos de proteger seu comércio contra bandidos acabou se mostrando mais eficiente do que ele poderia imaginar.

DE acordo com o relatório da Polícia Civil, o idoso construiu um dispositivo de segurança utilizando fios de cobre ligados a uma arma, colocado em um ponto estratégico e pronto para disparar se alguém tentasse entrar na oficina mecânica durante a noite. A armadilha seria ativada por qualquer um que encostasse no fio de cobre.

Hoje de manhã, esse morador da cidade mineira de Araxá foi trabalhar normalmente na oficina, no Bairro Aeroporto, mas acabou esquecendo de desativar o dispositivo, que funcionou perfeitamente, como ele previa, e o tiro o acertou em cheio no peito, matando-o no local imediatamente.

De acordo com a polícia, seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para perícia e será liberado em seguida para os procedimentos de enterro.

LEIA TAMBÉM: Saiba quem é a fonoaudióloga suspeita de torturar crianças autistas em clínica no interior de SP

ASSÉDIO NO ÔNIBUS

Uma jovem de 18 anos foi assediada dentro do ônibus em Belo Horizonte quanto seguia para o trabalho. Sarah Estephanie disse que durante a viagem sentiu uma homem “relando” nela e quando desceu percebeu “um líquido gosmento e babento” na sua calça.

Ela gravou um vídeo no momento do assédio e filmou o agressor. “Isso é um absurdo. Tô aqui na Santos Dumont, pegando o 510 pra ir trabalhar. Senti um cara ralando em mim, quando eu desço do ônibus... esse desgraçado aqui estava sarrando em mim e ejaculou em mim!”, disse Sarah

Os passageiros que estavam no local seguraram o assediador e o agrediram até a chegada da Polícia Militar.

Na delegacia, ele confessou que tinha ejaculado, mas disse que não tinha culpa. “O ônibus estava lotado, a menina era bonitinha, começou a relar em mim e sem querer eu acabei gozando”, disse o criminoso, que pode pegar de 1 a 5 anos de cadeia por importunação sexual.