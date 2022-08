Detran-SP faz mutirão neste sábado para renovação de CNH

Motoristas do estado de São Paulo que tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida entre os meses de julho e agosto do ano passado poderão renovar o documento em um mutirão que será realizado hoje (20), nos postos do Poupatempo.

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP), mais de 154 mil condutores ainda não renovaram o documento e precisam regularizar a situação até o final deste mês de agosto.

Para o mutirão deste sábado, foram abertas 9,2 mil vagas em todas as unidades do Detran-SP que são integradas ao Poupatempo. Para conseguir uma vaga, é preciso fazer um agendamento por meio dos canais eletrônicos: pelo portal do Poupatempo, pelo aplicativo Poupatempo Digital ou pelos totens de autoatendimento.

A renovação da CNH também pode ser feita de forma online pelos portais do Departamento Estadual de Trânsito, Poupatempo ou pelo aplicativo do Poupatempo digital. Neste caso, a pessoa não pode ter nenhum bloqueio no prontuário como suspensão ou cassação do documento.

Se a pessoa optar pelo processo presencial, é preciso fazer o agendamento no portal do Poupatempo no posto que deseja ser atendido.

Os novos prazos para renovação da CNH foram estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A norma diz que todas as habilitações vencidas nos meses de julho e agosto de 2021 deverão ser renovadas até 31 de agosto de 2022. Quem não regularizar o documento no prazo correto pode ser punido com sete pontos na carteira, além de ter de pagar uma multa no valor de R$ 293,47.

