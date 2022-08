Saiba quem é a fonoaudióloga suspeita de torturar crianças autistas em clínica no interior de SP

A fonoaudióloga Bianca Rodrigues Lopes Gonçalves, de 33 anos, é investigada por suspeita de agredir e torturar crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em uma clínica particular em Duartina, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, mães dos pacientes denunciaram a profissional, assim como uma ex-funcionária que confirmou algumas das irregularidades. A investigação comprovou a autenticidade de fotos e vídeos que mostraram a forma com que ela prestava o atendimento às vítimas.

Ainda segundo a polícia, o inquérito ainda está na fase de colher depoimentos de mães e outras testemunhas que afirmam ter presenciado as agressões. Quando essa etapa for concluída, o trabalho será remetido para apreciação do Ministério Público.

Ao site G1, a defesa da fonoaudióloga destacou que colabora com as investigações policiais e se resguarda de outros pronunciamentos, já que o inquérito policial está em segredo de Justiça.

As investigações começaram depois que mãe de pacientes denunciaram que os filhos tinham sido agredidos e até torturados por Bianca. Uma ex-funcionária dela também procurou a polícia e relatou que a conduta da profissional era irregular e que deixava com ela a responsabilidade de atender os menores.

“As crianças não estavam tendo atendimento. A fonoaudióloga falava com as mães, mas as crianças ficavam na sala comigo, e eu estou cursando a psicologia, ainda não tenho esse repertório de fazer o tratamento adequado”, disse a ex-funcionária ao G1, na época.

“Quando presenciei a olho nu, eu falei para a minha chefe, a que havia me contratado como acompanhante, que não queria trabalhar mais lá. Ainda fiquei na clínica quase um mês para registrar esses momentos. O que eu presenciei nunca vou tirar da cabeça. Não tem sentimento pior. Fiz tudo pelas crianças”, destacou ela.

Prints de mensagens mostram fonoaudióloga xingando crianças autistas, no interior de SP (Divulgação/Polícia Civil)

Quem é Bianca Gonçalves?

A fonoaudióloga é dona da clínica especializada no atendimento a crianças com deficiência, onde as mães denunciaram que ocorreram as irregularidades. O local funcionava desde setembro de 2020. Após a repercussão do caso, o estabelecimento foi fechado e está à venda.

Bianca se formou em 2009 e, depois disso, fez mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo (USP). Ela atua na área já há 12 anos e tem especializações para atender crianças autistas.

Ela é natural de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, e mãe de uma menina de 2 anos.

Fonoaudióloga suspeita de agredir crianças autistas xingava pacientes em mensagens (Divulgação/Polícia Civil)

Xingamentos

Em mensagens, a fonoaudióloga xingava os pacientes e tentava forjar que tinha feito o devido atendimento, quando na verdade tinha deixado as crianças com a ex-funcionária.

“Jesus, que o [nome] durma”, “9h e o chato do [nome]”, “O [nome] está insuportável”, “Demônio chegou para encher o saco” são alguns dos xingamentos feitos pela fonoaudióloga nas mensagens.

“Dá uma disfarçada, sabe, finge que eu tô atendendo” e “Eu não vou à tarde para a clínica amiga, inventei para a [nome] que tenho reunião”, escreveu ela para fingir que estava cuidando dos pacientes corretamente.

O delegado Paulo Calil, responsável pela investigação, ressaltou que todo o material foi periciado e ficou comprovado a veracidade dele. A fonoaudióloga pode responder pelo crime de tortura, que é inafiançável.