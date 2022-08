Covid-19: São Paulo começa a vacinar crianças entre 3 e 4 anos

A partir deste sábado, crianças de 3 e 4 anos começam a ser vacinadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de São Paulo contra a covid-19, de acordo com a informação da Secretaria Municipal da Saúde.

Até então, apenas crianças desta faixa etária com comorbidades ou deficiência física permanente estavam recebendo o imunizante, além de crianças que se inscreveram para tomar as doses remanescentes, a chamada ‘xepa’. O público infantil está sendo vacinado com a Coronavac.

Neste sábado, toda a rede de postos da Capital estará funcionando para o Dia D de multivacinação. As UBSs funcionarão das 8h às 17h e as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, das 7h às 19h.

No domingo, agentes de saúde estarão nos parques Buenos Aires, Severo Gomes, do Carmo e da Juventude, das 8h às 17h. Neste dia, uma tenda também estará disponível na avenida Paulista, na altura do número 52, realizando a vacinação do público.

MULTIVACINAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde realiza neste sábado o Dia D da Multivacinação, com objetivo de atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos.

As vacinas que estarão sendo aplicadas na campanha são: tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), BCG, pentavalente, vacina inativada poliomielite (VIP), vacina oral poliomielite (VOP), pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, HPV e pneumo 23 e todas as demais vacinas do calendário nacional de vacinas.

DE OLHO NA FILA

Pelo site De Olho na Fila a população pode consultar a disponibilidade das vacinas e a situação das filas nos postos em tempo real e escolher o melhor horário para se vacinar. Consulte clicando aqui. Clique aqui e veja a lista de postos e unidades de saúde da cidade de São Paulo.