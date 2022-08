Com a chegada de frente fria, SP aciona plano de emergência para acolher população de rua

A chegada de uma nova frente fria fez a Prefeitura de São Paulo acionar o plano de emergência para acolher a população de rua. A madrugada desta sexta-feira (19) já registrou queda brusca na temperatura e chuva. Até a noite, a previsão é que os termômetros cheguem apenas a 10°C. Assim, foram feitas parcerias com entidades e abertas 2 mil vagas para receber as pessoas que vivem nas ruas, além de tendas que vão distribuir refeições e cobertores.

“Nós espalhamos as tendas pela cidade não concentrando apenas no centro, porque há também um maior espalhamento das pessoas em situação de rua na cidade. Também estamos espalhando para áreas de maior vulnerabilidade e de maior concentração de pessoas em situação de rua”, explicou o secretário municipal de Assistência Social da prefeitura de São Paulo, Carlos Bezerra, em entrevista ao “Jornal da Globo”.

O Governo Estadual também decidiu reabrir a estação Pedro II do Metrô, na Linha 3-Vermelha, para abrigar pessoas em situação de rua desde quinta-feira (18). Essa é a terceira vez neste ano que a medida é tomada, sempre que a previsão do tempo indica que as temperaturas ficarão abaixo dos 10°C.

Na estação, as pessoas ficam no andar de baixo, onde recebem colchões, cobertores, kits de higiene e refeições. A previsão é que a estação permaneça aberta para os moradores de rua pelo próximo fim de semana, quando o frio deve continuar na capital.

O alojamento provisório da estação Pedro II tem capacidade para abrigar até 100 pessoas por noite, podendo ser ampliado, se necessário, para até 400 vagas.

Previsão do tempo

A Defesa Civil emitiu estado de alerta para baixas temperaturas em todo o território nesta sexta-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade pode registrar mínimas variando entre 10ºC a 7°C na noite desta sexta-feira.

Além disso, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da prefeitura, o dia permanecerá chuvoso, com precipitações podem ter intensidade de moderada a forte, o que favorece a ocorrência de alagamentos. Além disso, os termômetros irão caindo ao longo da sexta-feira, aumentando a sensação de frio durante a noite.

No sábado (20), a frente fria se afasta do litoral paulista, mas ainda deixa o tempo instável, com chuviscos na madrugada e no fim da tarde. O dia será marcado por céu encoberto, forte sensação de frio e pequena amplitude térmica, com mínima prevista de apenas 8°C e máxima de 13°C. Os percentuais de umidade do ar apresentam elevação, com valores mínimos acima dos 70%.

