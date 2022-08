Cassado por abuso sexual, Gabriel Monteiro diz que tirar mandato é decretar sua morte

Gabriel Monteiro virou réu na Justiça por filmar sexo com adolescente e ~e investigado por estupro (Reprodução/ Câmara do RJ)

Tirar meu mandato, senhores, é decretar, para mim, para a minha honra, para a minha moral, a minha morte. Estou no caminho da cadeira elétrica, do apedrejamento...” disse o vereador Gabriel Monteiro (PL), momentos antes de perder seu mandato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro por 48 votos contra 2.

Monteiro enfrenta pesadas acusações de assédio e foi julgado por quebra de decoro parlamentar por três casos: encenação para gravar um vídeo com uma menor no shopping, agressão contra um morador de rua e relação sexual gravada em vídeo com uma jovem de 15 anos.. O ex-vereador negou que soubesse a idade da jovem, mas testemunhas garantiram que ela mentia.

Cai ainda sobre suas costas acusações de estupro e importunação sexual feitas pelos próprios assessores do vereador, mas essas acusações não fizeram parte da análise do Comitê de Ética da Câmara porque ainda estão em processo de investigação da Polícia Civil.

Em sua defesa, advogados de Monteiro rebateram as três acusações, sustentando que a encenação no shopping foi consentida pela mãe, que a gravação com o morador de rua era um experimento social, mas ele ficou agressivo e precisou ser contido e que ele não sabia a idade da menor com quem estava se relacionando.

LEIA TAMBÉM: ‘Melhor job do mundo’: Plataforma busca interessados em comer e beber de graça e ainda ganhar R$ 2 mil

Relator do processo de cassação, o vereador Chico Alencar (Psol) leu parte do relatório apresentado.

“A filmagem da relação sexual com uma menor de idade, à época com 15 anos de idade, choca a todos. O vídeo é impublicável, com agressão física a mulher. Isso está filmado. Isso é impublicável”, escreveu em seu relatório.

Com a cassação de Monteiro, assume a cadeira no legislativo municipal do Rio o suplente Matheus Floriano (PSD), eleito para suplência com 7.086 votos e filho do ex-deputado Francisco Floriano.