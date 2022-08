Bolsonaro é chamado de ‘tchutchuca do Centrão’ e tenta tomar celular de youtuber; entenda o caso

Jair Bolsonaro (PL) se envolveu em mais uma polêmica enquanto falava com apoiadores na manhã de quinta-feira (18), em Brasília. Tudo começou quando o youtuber Wilker Leão se aproximou, com um celular na mão, e xingou o presidente de “vagabundo”, “safado” e “tchutchuca do Centrão”. Visivelmente irritado, Bolsonaro partiu para cima do rapaz, o puxou pela camisa e tentou pegar o telefone dele. As imagens foram incialmente publicadas pelo site G1, mas depois viralizaram nas redes sociais (veja abaixo). O assunto ficou entre os mais comentados do Twitter.

O vídeo mostra que, durante a confusão, Bolsonaro chegou a entrar no carro oficial para deixar o local, mas Wilker continuou gritando. Assim, o presidente saiu do veículo e disse que queria conversar com ele, momento em que se aproximou, puxou o rapaz pela gola da camisa e tentou colocar a mão do celular que ele segurava. Em seguida, os seguranças do presidente aparecem empurrando o youtuber, que saiu aos gritos.

Logo depois, as imagens mostram que os ânimos se acalmam e Wilker foi levado até Bolsonaro pelos seguranças. Os dois começam a conversar, cercado por outros apoiadores do presidente, que perguntou: “Você pode conversar comigo à vontade, sem problema nenhum. Mas por que essa agressividade?”.

Nesse momento o youtuber diz que já tentou conversar com ele antes, mas que sempre foi proibido. Então, o presidente responde a um questionamento feito por ele antes da confusão.

“Eu preciso aprovar as coisas no Parlamento, certo? Se for para aprovar sozinho, eu sou ditador. Fecha tudo, fecha Supremo, fecha Congresso, fecha tudo e eu resolvo as coisas sozinho. Eu tenho que ter o apoio do Parlamento. Os partidos de centro são quase 300 dos 513 parlamentares. Como vou aprovar um projeto simples de lei dispensando 300 votos?”, disse Bolsonaro, que continuou: “Eu não posso ser um presidente 100%. Vai desagradar um ou outro em alguma coisa, vai desagradar”, acrescentou.

Horas mais tarde, o presidente fez uma live e, mesmo com a grande repercussão do caso, não fez nenhum comentário a respeito. Em vez disso, o que chamou a atenção foi a forma com que ele falou com seus assessores.

Enquanto tentava explicar sobre a redução dos impostos que incidem no concentrado de proteína Whey, o presidente disse que a taxa “passou de 11% para 0%”. Neste momento, algum dos assessores o interrompeu e disse que, na verdade, a queda chegou a 4%. Foi quando Bolsonaro respondeu:

“Não vem dá peruada, fica na tua aí, tô olhando na minha frente”, retrucou o presidente. “Os complementos alimentares de nutrição esportiva [foram] de 12% para 0%, o que passou de 11% para 4% é lactal. Eu perguntei alguma coisa para vocês?”, continuou.

Quem é Wilker Leão?

Wilker Leão é youtuber e tem 13 mil inscritos em seu canal, além de 5,2 mil seguidores no Instagram e 125 mil no TikTok. Morador de Brasília, ele afirma ser advogado e cabo do Exército desde 2014. O rapaz também afirma atuar como auxiliar da Assessoria Jurídica da Secretaria de Economia e Finanças do Exército desde 2015.

Em abril deste ano, ele falou aos seus seguidores que pretendia se candidatar a deputado federal nas próximas eleições. Na época, ele assinou uma ficha de filiação ao partido União Brasil. No entanto, o plano não deu certo e ele não se candidatou.

