Voto em trânsito: acaba hoje prazo para fazer cadastro nos cartórios eleitorais

Hoje (18 de agosto) é o último dia para os eleitores que pretendem votar fora de seus domicílios eleitorais nas eleições de outubro cadastrarem o ‘voto em trânsito’.

Pra efetuar a solicitação, o eleitor deve comparecer pessoalmente ao cartório eleitoral, apresentar um documento oficial com foto e indicar o município onde pretende votar. O voto em trânsito pode ser feito para o primeiro ou para segundo turno, ou para os dois turnos. O eleitor pode ainda escolher o voto no primeiro turno em um local e no segundo turno em outro. Não é possível, porém, fazer o cadastro por e-mail ou pelo e-Título.

É possível optar por votar em qualquer município do país com mais de 100 mil eleitores. Se o domicílio eleitoral escolhido for do mesmo estado, o eleitor poderá votar para todos os cargos (presidente, senador, deputado e governador), mas se for em outro estado, terá a opção de votar apenas para presidente. Quem tiver o título de eleitor registrado no exterior e estiver no Brasil no período das eleições, pode indicar um local no país para fazer o voto em trânsito.

LEIA TAMBÉM: Anvisa aprova fim da obrigatoriedade de máscaras em aviões

O prazo final para indicar a mudança no voto é hoje. Após encerrar o prazo, o eleitor não poderá mais mudar o local de votação ou cancelar o opção do voto fora da sua zona eleitoral. Quando acabar a eleição, automaticamente o vínculo com sua zona eleitoral é retomado.

Os locais habilitados a receber o voto em trânsito podem ser conferidos no portal da Justiça Eleitoral.

PODE INTERESSAR TAMBÉM: