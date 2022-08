‘Você quer me calar?’: Candidata ao governo do Piauí vira meme após debate; assista

Candidata ao governo do PI rebate mediador em debate e viraliza (Reprodução/TV Cidade Verde)

A candidata ao governo do Piauí Lourdes Melo (PCO) viralizou nas redes sociais ao participar de um debate realizado pela TV Cidade Verde, em Teresina.

Ao todo, nove candidatos ao posto participaram do encontro, mediado por Joelson Giordani. Em dado momento, o apresentador sorteou o nome de Lourdes e pediu que ela se dirigisse ao púlpito. A candidata teria 30 segundos para fazer uma pergunta a qualquer um dos oponentes.

“Então, gente... a gente vem para um debate desse...”, dizia ela, calmamente, até ser interrompida pelo mediador. “A pergunta, por favor, candidata. Para quem a senhora quer fazer a pergunta?”

Lourdes não gostou nadinha da intervenção e disparou: “Ah, você quer me calar? É porque eu tenho que...”, afirmava, antes de ter o áudio do microfone cortado. “Ah, você quer proteger os candidatos?”, questionou, na sequência.

O apresentador respondeu: “Pelo contrário, eu quero que a senhora diga para quem vai fazer a pergunta”.

O vídeo viralizou nas redes sociais, e Lourdes já é o mais novo meme da internet. Veja algumas das menções no Twitter:

‘Maconheiro vota em maconheiro’

O comerciante Marco Aurélio de Barros e Silva, 56 anos, que será candidato a deputado estadual pelo estado de Pernambuco pelo Avante, viralizou nas redes sociais por causa do jingle que será usado na sua campanha nas próximas eleições. Em um áudio que circula em grupos de WhatsApp, o político usa o bordão “maconheiro vota em maconheiro” para atrair seus eleitores.

Nas urnas, o candidato aparecerá como Marco Smoke. Em entrevista ao site “Metrópoles”, ele disse que defende a descriminalização da maconha e que é usuário desde os 17 anos. No entanto, ressaltou que não faz apologia ao uso do entorpecente, o que é considerado crime no Brasil e tem pena prevista de um a três anos de prisão.

Nas últimas eleições, Marco Smoke concorreu ao cargo de vereador na capital de Pernambuco. Na época, ele também fez um jingle no qual se autointitulava o “maconheiro do Recife”.

Ouça:

