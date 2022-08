Última frente fria do inverno deve derrubar os termômetros em SP; veja até quando vão os dias gelados

A chegada de uma nova frente fria vai derrubar as temperaturas em São Paulo nos próximos dias, sendo que essa é a última temporada de frio intenso esperada neste inverno, segundo meteorologistas. Depois de uma semana bastante quente, a chuva deve chegar na tarde desta quinta-feira (18) ao estado, permanecendo ao longo de toda a sexta-feira (19), com pancadas de moderada a forte. Na capital, a mínima será de 9°C e a máxima não deve passar dos 15°C, de acordo com a Climatempo.

No sábado (20) o frio intenso piora um pouco mais, com termômetros variando entre 8°C e 13°C. O dia deve ser nublado e com períodos de garoa durante a tarde e a noite.

Já no domingo (21) as temperaturas devem voltar a subir um pouco mais, ficando entre 10°C e 17°C. Mesmo assim, deve garoar no período da manhã e só na parte da tarde são previstas aberturas de sol.

O Centro de Gerenciamento de Temperaturas Climática da Cidade de São Paulo (CGE), da prefeitura, destaca que as condições meteorológicas ficarão estáveis pelos próximos dias na capital, sendo que a frente fria deve chegar com mais intensidade entre a noite de quinta-feira e a madrugada de sexta-feira.

O órgão alerta que há potencial para chuva generalizada, ventos de rajada e acentuada queda da temperatura nesse período. O próximo fim de semana será gelado na capital e cidades vizinhas da Região Metropolitana de São Paulo.

Outras regiões

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão a partir desta quinta-feira é do aumento de chuvas intensas, rajadas de vento e queda de granizo na região Sul do país. Há possibilidade de neve nas serras gaúcha e catarinense.

Na sexta, a previsão é de geadas no Rio Grande do Sul, no centro e oeste catarinense e no Paraná. O sul do Mato Grosso do Sul também pode apresentar o mesmo fenômeno.

No final de semana, as temperaturas mínimas previstas para Porto Alegre vão variar entre 1°C e 5°C. Na região sul e oeste gaúcho, a mínima pode atingir -1°C. Na serra gaúcha, a previsão é de temperaturas ainda mais geladas: mínimas entre -6°C e -3°C.

🥶☃️ ALERTA DE FRIO | Uma onda polar chega ao Brasil nesta quinta-feira, derrubará a temperatura em ao menos 13 estados, trará frio de até 7°C ou 8°C abaixo de zero no Sul do Brasil e pode provocar neve.



Leia 👉🏽 https://t.co/RPGmERlIaS pic.twitter.com/N3NgZh9ZLH — MetSul.com (@metsul) August 17, 2022

Segundo informações do MetSul, na sexta-feira, a frente fria avança pelo país, do Sul ao Sudeste, passando pelo Centro-Oeste e chegando à região Norte. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, são previstas chuvas de moderada a forte, com queda acentuada da temperatura acompanhada de rajadas de vento.

Entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná são esperadas chuvas fortes, que também devem ser intensas no Mato Grosso do Sul. Aos poucos a frente fria irá progredir e vai chegar até o Acre e Amazonas, levando chuva intensa e temperaturas mais baixas.

O MetSul destaca que o risco de tempo severo será maior com os três sistemas meteorológicos no Noroeste e no Norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte do interior de São Paulo (mais a Oeste), no Mato Grosso do Sul e em parte do Mato Grosso (Oeste).

A zona de maior perigo a partir de quinta-feira, entretanto, vai se concentrar no Paraná, Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, onde o potencial de tempo severo, especialmente por vendavais.