Celular solta fumaça e explode enquanto era usado por menino de 6 anos, no interior do Ceará

Celular explodiu enquanto menino assistia vídeos no interior do Ceará (Reprodução/Arquivo pessoal)

Um telefone celular explodiu enquanto estava nas mãos de uma criança de 6 anos, em Quiterianópolis, no interior do Ceará. A mãe da criança, a professora Maria Eugênia, contou que o menino estava assistindo vídeos, quando o aparelho começou a soltar fumaça. Apesar do susto, o garoto, que tem autismo, não ficou ferido.

Em entrevista ao site G1, a professora contou que o caso aconteceu na manhã de terça-feira (16). O menino estava em casa, assistindo vídeos, quando a mãe percebeu uma fumaça saindo do celular. Imediatamente, ela correu para tirar o aparelho das mãos do filho, quando ele explodiu. Por sorte, a criança não sofreu queimaduras.

Maria Eugênia disse que o celular tinha um ano de uso e nunca tinha apresentado qualquer problema. Depois da explosão, ele foi descartado pela família.

Outro caso

O agricultor Leandro Brasil Silva, de 28 anos, ficou ferido depois que o celular dele explodiu em suas mãos, em Pedra Branca, também no interior do Ceará. Ele usava o aparelho, no último dia 10 de julho, quando ele começou a inchar e, de repente, houve a explosão.

Agricultor Leandro Brasil Silva ficou ferido depois que o celular dele explodiu em suas mãos, no Ceará (Reprodução/Arquivo pessoal)

O rapaz sofreu queimaduras no rosto, principalmente na região dos olhos. Ele corre o risco de ficar cego e ainda passa por tratamento médico.

Irmã do agricultor, Niviana Silva contou que estava em outro cômodo da casa em que a família vive, quando escutou os gritos de Leandro. Chegando lá, ela viu o aparelho danificado e soltando fumaça.

Em seguida, os parentes levaram o agricultor ao hospital, onde ele recebeu os primeiros socorros e depois acabou transferido para uma clínica particular.

