Bayer abre mais de 120 vagas de estágio com bolsa-auxílio de até R$ 2 mil

O Programa de Estágio 2023 da multinacional Bayer está com inscrições abertas. São 122 vagas disponíveis em três áreas de negócio: agrícola, farmacêutica e bens de consumo; além de funções corporativas.

As posições são distribuídas em seis Estados: São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Tocantins.

A bolsa-auxílio será de R$ 1,1 mil para estágio técnico e R$ 2 mil para estágio superior, ambos com carga horária de 30 horas semanais.

As inscrições ficam abertas até o dia 1º de setembro e podem ser feitas pelo site. O processo seletivo permanece em formato 100% virtual.

O programa conta ainda com uma trilha de desenvolvimento para os profissionais selecionados por meio de encontros temáticos mensais, mentorias e acompanhamentos.

Quem pode participar

São elegíveis ao programa estudantes de Ensino Superior e Técnico. Dentre as trilhas de aprendizagem a nova turma encontrará temas relacionados a Mundo Bayer, Visão de Projetos, Inteligência Emocional, Carreira e Performance, Transformação Digital e Inovação.

Estudantes de todas as áreas de ensino podem se candidatar. Para participar, é preciso estar cursando a partir do 2º ano da graduação e ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais.

No caso dos estudantes de nível técnico, é necessário ter vínculo com colégio técnico e possibilidade para a assinatura de estágio por até dois anos. O programa não exige domínio do inglês para a maioria das posições abertas.

Benefícios

Os benefícios do programa de estágio da Bayer apoiam-se em três pilares: saúde, equilíbrio e segurança financeira.

Assim, além de bolsa-auxílio, a Bayer oferece assistência médica (com possibilidade de extensão para dependentes legais), plano odontológico, Conte Comigo (assistência psicológica, financeira e jurídica, coaching de saúde e bem-estar), GymPass, subsídio para medicamentos, entre outros.

Além disso, os selecionados também poderão aproveitar o programa Bayflex. Nele os colaboradores têm a flexibilidade de trabalhar no escritório ou fora dele, após alinhamento prévio com o gestor direto.