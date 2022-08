Homem diz que desenvolveu poder especial após ser atingido por raio

Um homem australiano afirma ter desenvolvido um poder especial depois de ter sido atingido por um raio. Segundo Kristoffer Green, de 31 anos, ele agora consegue prever quando uma tempestade está chegando.

Segundo o “Daily Star”, com informações da 9News”, o rapaz estava a caminho do hospital com sua filha em novembro de 2015, depois que ela foi picada por uma vespa, quando notou nuvens escuras se aproximando. Chegou a dizer à pequena para tomar “cuidado”. Foi então que um raio atingiu o topo de seu guarda-chuva e percorreu seu corpo.

“Eu estava ajudando minha esposa a colocar minha filha no banco de trás do carro e estava segurando um guarda-chuva. Ele tem uma alça de madeira, mas a ponta do meu dedo indicador direito estava apoiada no poste de metal no centro”, disse Green.

O homem continuou: “Foi como uma luz ofuscante e então eu apaguei. Minha esposa disse que eu simplesmente desmaiei”.

Green foi levado às pressas para o hospital, onde foi conectado a um monitor, que mostrou que seu coração estava a “um milhão de milhas por hora”.

“Quando acordei no centro médico, minha esposa estava chorando por mim e fiquei completamente chocado. Não fazia ideia de onde estava ou do que havia acontecido”, lembra.

Recuperação e efeitos

Green foi tratado no hospital e recebeu alta no dia seguinte. Apesar de sua recuperação, os efeitos físicos e psicológicos persistiram, com seu braço direito - onde foi atingido - formigando continuamente por dias.

O australiano, que adorava tempestades, desenvolveu um verdadeiro temor delas. “Se houvesse uma tempestade, eu ficaria estressado e teria palpitações no coração”, disse.

Embora o formigamento constante no braço tenha diminuído, Green diz que ele retorna em uma ocasião particular. “Por alguns anos após o ataque, meu braço direito - por onde o raio passou - formigava e começava a doer antes que uma tempestade se aproximasse”, explicou ele. “Às vezes ainda faço isso. Digo para minha esposa ‘há uma tempestade chegando, cara’ e com certeza, algumas horas depois, uma tempestade chega”, garante.

