Fiesp e Prefeitura de São Paulo vacinam contra covid-19 e influenza a partir de hoje

A Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e a Prefeitura de São Paulo se unem para vacinar a população contra a covid-19 e a influenza. A nova rodada da campanha acontece a partir desta quarta-feira (17) e vai até sexta-feira (19), das 8h30 às 12h30 na calçada do prédio da entidade paulista, na Avenida Paulista, 1.313.

Além da terceira dose da covid-19, a quarta estará disponível para pessoas com 18 anos ou mais que tenham tomada a terceira dose há pelo menos quatro meses. A quinta dose será aplicada em pacientes imunossuprimidos acima de 30 anos com também quatro meses da última dose.

Estarão disponíveis também as vacinas de SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola), Dupla Adulto (Difteria e Tétano) e Hepatite B.

Para participar da campanha, é necessário trazer a carteira de vacinação ou um documento com foto.

Quem pode se vacinar

Dose de Reforço covid-19: Pessoas a partir de 12 anos que tenham tomado a segunda dose há no mínimo quatro meses. Pessoas que tiveram covid-19 recentemente podem se vacinar, desde que tenha passado 30 dias da data em que se iniciaram os sintomas, ou, caso assintomático, 30 dias a contar da data do exame positivo.

Covid-19 (2º dose de reforço - 4ºdose): Pessoas acima de 18 anos que tenham tomado a segunda dose há no mínimo quatro meses. Pessoas que tiveram covid-19 recentemente podem se vacinar, desde que tenha passado 30 dias da data em que se iniciaram os sintomas, ou, caso assintomático, 30 dias a contar da data do exame positivo.

Covid-19 (3º de reforço - 5ºdose): Pacientes imunossuprimidos acima de 30 anos que tenham tomado a segunda dose há no mínimo quatro meses. Pessoas que tiveram covid-19 recentemente podem se vacinar, desde que tenha passado 30 dias da data em que se iniciaram os sintomas, ou, caso assintomático, 30 dias a contar da data do exame positivo.

Influenza (trivalente): Liberada para a população a partir de 5 anos de idade.

SCR: Para pessoas até 29 anos são recomendadas duas doses; acima de 29 anos dose única; e profissionais da saúde duas doses independentemente da idade. Caso não tenha vacina anterior ou documento de comprovação e precisar fazer duas doses, o intervalo mínimo entre elas deve ser de um mês. Avaliação será necessária.

Dupla Adulto: Pessoas com 7 anos ou mais sem vacinação anterior ou sem documento de comprovação. O esquema vacinal é de três doses, com revacinação a cada 10 anos. Caso não tenha vacina ou comprovação anterior, deve-se começar o esquema desde a dose 1. Avaliação será necessária.

Hepatite B: A partir do nascimento. Deve-se receber uma dose na maternidade ao nascer e então inicia-se esquema de três doses. O esquema não é repetido a não ser em situações especiais. Esquema de vacinação: D1 no primeiro comparecimento, D2 após 1-2 meses e D3 6 meses após D1 (intervalo mínimo entre as doses: 1 mês). Avaliação será necessária.

Informações importantes

Gestantes e pacientes imunodeprimidos não poderão tomar a vacina SCR.

Mesmo sem a carteirinha de vacinação, adultos podem se vacinar. Sem a comprovação, porém, a pessoa é considerada não vacinada, e a indicação é fazer o esquema vacinal desde o início.