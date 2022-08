VÍDEO: Passageiro causa confusão e precisa ser contido pela Polícia Federal dentro de avião

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma confusão dentro de um avião que partiu do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com destino ao Aeroporto Internacional Gilberto Freyre, no Recife, em Pernambuco. Um passageiro aparece nas imagens chutando os assentos e quebrando as bandejas dobráveis que ficam nos encostos (veja abaixo). A Polícia Federal precisou ser acionada para controlar os ânimos.

O caso ocorreu no domingo (14). O vídeo mostra quando o passageiro, vestido com uma calça preta, camisa branca e boné roxo, estava sentado na poltrona da janela quando foi abordado por um comissário de bordo. De repente, ele passa a chutar as poltronas e a quebrar as bandejas que ficam nos encostos das poltronas.

Um policial federal, identificado com um colete da corporação, aparece e tenta acalmar o homem. Nesse momento, outros passageiros já estão exaltados e começam a xingar o autor da confusão. “Vagabundo”, diz uma mulher. “Abaixa essa bola, a polícia chegou”, disse outra pessoa.

Nas redes sociais, outros passageiros compartilharam as imagens e disseram que tudo indica que o passageiro estava sob o efeito de entorpecentes.

“O cara entrou, estava de boa. Aí começou a passar mal, desmaiado e espumando pela boca. Aí chamaram o médico. Tinha três [médicos] no avião. Na garrafinha dele, supostamente de água, surpresa: era cachaça. Os médicos diagnosticaram então um suposto coma alcoólico e decidiram ministrar glicose. Abriram o kit, quando foram iniciar, ele acordou doidão. Por isso, ele gritava que tinham enfiado uma agulha nele. Só conseguiram colocar as algemas com ajuda de mais dois passageiros”, escreveu um passageiro.

A Gol Linhas Aéreas confirmou que houve um incidente no voo 1556 logo depois que ele pousou no Recife, na noite de domingo. A empresa destacou que o passageiro precisou ser contido pela tripulação com apoio da Polícia Federal. “Todas as ações e procedimentos adotados pela companhia foram tomados com foco na segurança dos comissários e clientes.”

