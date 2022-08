Vídeo: dois homens morrem após explosão de mina submarina na Ucrânia

Dois homens morreram neste domingo (14) após a explosão de uma mina submarina que estava localizada na praia de Odessa, Ucrânia. OS dois banhistas estavam nadando no momento da explosão, que feriu outras duas pessoas.

De acordo com o site Metrópoles, mesmo com os alertas na região do litoral para evitar as praias devidos aos riscos à segurança, muitos banhistas frequentavam o local.

Os alertas foram feitos em virtude de temores de ataques aéreos russos, devido à guerra entre os dos países. Ainda segundo o site, um porta-voz da prefeitura informou que “um grupo de homens ignorou as restrições anunciadas para visitar o litoral e nadar nas águas costeiras”.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a mina explode. com diversas pessoas próximas. De acordo com a Pravda, dois homens morreram imediatamente em decorrência da explosão. Com isso, já são cinco mortes no verão deste ano em virtude de explosão de minas no mar na região do Mar Negro.

Confira a seguir o momento exato da explosão. É possível observar algumas pessoas bem próximas do local e uma imensa quantidade de água subindo. Diversas pessoas, ao perceber o ocorrido, se abaixam na areia da praia.

A mine exploded on a beach in the #Odesa region, where there were vacationers. pic.twitter.com/1zC0fz9x3k — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2022

