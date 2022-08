‘Encontro’: Queda de granizo causa estragos em pelo menos 2 mil casas em Rio Pardo, no RS

Pelo menos 2 mil casas ficaram destelhadas após queda de granizo em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul (Reprodução/TV Globo)

Uma queda de granizo causou estragos em várias cidades no Rio Grande do Sul, no início da noite de segunda-feira (15). Em Rio Pardo, no interior gaúcho, pelo menos duas mil casas foram atingidas e tiveram os telhados danificados. O programa “Encontro”, da TV Globo, mostrou na manhã desta terça-feira (16) os transtornos enfrentados pelos moradores. Já em Porto Alegre uma pessoa está desaparecida.

O repórter Alexandre Paz falou que o granizo atingiu Rio Pardo por volta das 18h de ontem por um período de aproximadamente 15 minutos, mas suficiente pra causar muitos estragos. Pedras de gelo do tamanho de bolas de golfe danificaram telhados das residências e destruíram fachadas de comércios.

“Lá na minha casa a chuva derrubou tudo. Eu tenho uma filha deficiente, então estou em pânico. A gente está precisando de ajuda”, lamentou uma moradora.

Queda de granizo causou muitos estragos em cidades no Rio Grande do Sul (Reprodução/TV Globo)

Por conta da situação, a Prefeitura de Rio Pardo decretou estado de emergência e gastou cerca de R$ 200 mil para comprar lonas e distribuir para que a população consiga cobrir suas casas. São mais de 10 mil metros de material, entregues na sede do Corpo de Bombeiros da cidade.

A reportagem mostrou uma fila formada por centenas de pessoas, que aguardavam para receber as lonas e poder fazer os reparos nas suas residências. Nesse momento, lojas de materiais de construção da região enfrentam falta de telhas e mantas asfáltica em função da grande demanda pelos produtos.

“Eu estava me arrumando para ir para a escola, aí começou a chuva forte e depois deu uma acalmada. Mas aí logo a chuva continuou de novo”, contou outro morador.

Desaparecido em Porto Alegre

Em Porto Alegre, a chuva de granizo também causou estragos, principalmente nas zonas Sul, Norte e região central. Só ontem, choveu 1/3 do que era esperado para todo o mês de agosto. A chuva, aliada aos fortes ventos de mais de 100 km/h também destelhou muitas casas e deixou quase toda a cidade sem energia.

Além disso, um homem de 45 anos foi levado pela força das águas enquanto estava na Rua da Represa, bairro São José, na Zona Leste. Defesa Civil, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros trabalham nas buscas pela vítima, que seguia desaparecida nesta manhã.

Já em Canoas, segundo a prefeitura, o Hospital Nossa Senhora das Graças teve a estrutura prejudicada em razão dos ventos. A cidade também registrou destelhamento de residências e estabelecimentos comerciais. A administração municipal suspendeu as aulas em escolas públicas nesta terça-feira.

As aulas também foram suspensas nas cidades de Eldorado do Sul e Gravataí em função dos estragos das chuvas.

