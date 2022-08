Criança de 10 anos morre em colisão no DF; motorista que causou acidente é PM

Uma criança de 10 anos morreu na madrugada desta terça-feira (16) após uma colisão envolvendo dois carros na EPNB (Estrada Parque Núcleo Bandeirante), no DF (Distrito Federal).

O motorista do carro que causou o acidente é o policial militar Carlos Roberto de Carvalho Neto, de 26 anos, que estava de folga. Com a força da batida, que aconteceu por volta da 1h, o veículo em que a criança e os pais estavam capotou.

Dentro do carro do policial foi encontrada uma garrafa de cerveja vazia. O teste do bafômetro não foi feito no local, mas um exame clínico, feito às 5h, não constatou embriaguez. Assim, ele foi liberado.

Os passageiros do veículo atingido foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Segundo familiares, o casal - uma mulher de 40 anos e um homem de 41 - está bem. Já o menino, que teve traumatismo cranioencefálico grave e hemorragia intensa, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no Hospital de Base do Distrito Federal. O policial, por sua vez, não se feriu.

Em nota, a PM informou que o militar foi autuado por se recusar a fazer o teste do bafômetro. “Os policiais levaram o condutor do veículo à 27ª Delegacia de Polícia, no Recanto das Emas. Lá os policiais emitiram o laudo de recusa e informaram ao delegado de polícia, que solicitou o encaminhamento do motorista ao Instituto Médico Legal.”

Depoimento

Em depoimento divulgado pelo site “Metrópoles”, o policial informou que estava na casa de um amigo. Voltando para sua residência, passou perto de uma obra, próximo à passarela do Riacho Fundo 1, e um veículo o fechou.

O policial contou, então, que tentou frear, mas bateu no carro que estava à frente - o carro onde o menino e a família viajavam. Ainda segundo Carlos, ele tentou socorrer as vítimas.

