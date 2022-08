Base russa na Crimeia volta a ser alvo de explosões; governo fala em sabotagem

A base militar mantida pelo exército russo na península da Crimeia, região ucraniana anexada pela Rússia em 2014, voltou a ser alvo de novas explosões nesta terça-feira.

Um incêndio atingiu a base no distrito de Dzhankoi, na região norte, causando explosões em um depósito de munições, segundo o Ministério de Defesa da Rússia.

Neste mesmo dia, foi registrada nova explosão em uma subestação de energia que fica na mesma região. O governo russo disse que as ações foram atos de sabotagem, mas até o momento a Ucrânia não confirmou nenhum ataque à região.

Na semana passada, outro suposto ato de sabotagem destruiu um depósito de munições em uma base militar de Saki, a oeste da península, que abastecia os aviões russos. Neste ataque, pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas.

São destas bases que diariamente decolam aviões militares russos para missões de ataque ao território ucraniano.

Embora o governo ucraniano não tenha se manifestado publicamente sobre as explosões nas bases russas, o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelenski disse que a guerra entre deve terminar na Crimeia.

“Esta guerra russa contra a Ucrânia e contra toda a Europa livre começou na Crimeia e tem que terminar na Crimeia”, disse Zelensky.

A declaração de Zelensky foi feita logo após a explosão de munições na base russa na última semana na península do Mar Negro, que matou uma e feriu nove pessoas.

A Ucrânia negou qualquer envolvimento no ataque e o Ministério de Defesa russo disse que foi um acidente envolvendo munições, mas oficiais do exército ucraniano garantiram a um repórter do jornal The Washington Post que a explosão foi uma ação das forças especiais ucranianas.

