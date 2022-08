Vestibular da USP: Fuvest abre hoje inscrições para 2023

A partir das 12h, está oficialmente aberto o período de inscrição para a Fuvest 2023, responsável pelo vestibular para ingresso em um dos cursos de graduação na Universidade de São Paulo (USP).

As inscrições abrem hoje e vão até 23 de setembro e a taxa deste ano é de R$ 191. Os candidatos que solicitarem isenção ou redução de taxa também precisam fazer a inscrição formalmente.

A primeira fase do vestibular está programada para 4 de dezembro e a convocação para a segunda fase ocorre no dia 16 de dezembro. As provas da segunda fase serão realizadas nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023 e a lista dos aprovados deve ser divulgada no dia 30 para início do processo de matrícula.

Para o próximo ano, a USP oferece 8.230 vagas, sendo 2.917 pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) voltado aos candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

MUDANÇAS NO VESTIBULAR

A USP anunciou três mudanças que serão adotadas no Vestibular de 2023, entre elas a criação de uma comissão para verificação da autodeclaração para candidatos que concorrem a vagas destinadas a pretos, pardos e indígenas, antes da confirmação da matrícula.

Outras mudanças são alteração na forma de classificação dos candidatos e obrigatoriedade de apresentação de comprovante de vacinação com doses de reforço para efetuar a matrícula dos aprovados no vestibular.

Confira o calendário da Fuvest

Período de inscrição: 15 de agosto e 23 de setembro de 2022;

15 de agosto e 23 de setembro de 2022; Prova da primeira fase: 4 de dezembro de 2022;

4 de dezembro de 2022; Provas da segunda fase: 8 e 9 de janeiro de 2023;

8 e 9 de janeiro de 2023; Divulgação da primeira lista de aprovados: 30 de janeiro de 2023.

