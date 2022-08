Motociclista voa após bater em carro no Rio de Janeiro; veja vídeo

Motociclista voa após batida no RJ (Reprodução)

Em uma cena digna de dublês de cinema, um homem foi arremessado para o alto a cerca de 10 metros de distância nesta segunda-feira após colidir com um carro em Honório Gurgel, na zona norte do Rio de Janeiro.

Uma câmera de segurança captou o momento do acidente e a queda do motociclista. Nas imagens, vemos o momento em que um carro que vem pela avenida entra à esquerda sem dar seta, e na mão oposta, um motoqueiro andando acima da velocidade que sequer tentar frear.

A batida foi muito forte, a ponto de fazer o motociclista voar sobre um pedestre que estava na esquina e presenciou a batida. O motoqueiro é atirado para o alto e para longe, se sai arrastando pela calçada, onde para. Ele ainda tenta se levantar, mas não ao consegue, e neste momento nota-se que ele andava sem capacete de proteção.

Veja o vídeo:

Tino olha o acidente hoje às 06:42 da manhã na Rua Ururaí Honório Gurgel. #BalançoGeralRJ pic.twitter.com/iCiltHnOcO — 🇧🇷🇧🇷Marcel Menasze Wajnrajter🇧🇷🇧🇷 (@MWajnrajter) August 15, 2022

De acordo com a equipe de bombeiros que fez o resgate, o motociclista foi encaminhado para o Hospital Getúlio Vargas, no bairro da Penha, em estado grave. O hospital não quis fornecer mais informações sobre os dados e o estado de saúde do paciente.

Atropelamento e fuga

A polícia ainda não conseguiu encontrar Gustavo dos Santos, de 28 anos, acusado de atropelar e matar Fernando Palominio Zambori, de 20 anos, na saída do estacionamento de uma casa noturna no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo, na madrugada do último sábado.

Testemunhas disseram à polícia que Zambori desceu do seu carro para conversar com um motorista de outro carro, que estaria atrás do seu carro, quando Gustavo passou em alta velocidade dirigindo uma Land Rover e o atropelou, fugindo em seguida sem prestar ajuda.

O SAMU constatou a morte do jovem no próprio local.