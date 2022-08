IBGE abre mais um processo seletivo para contratações temporárias; salário chega a R$ 3.100

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abriu um novo processo seletivo para contratações temporárias. São 152 vagas para agente de pesquisas e mapeamento e cinco vagas para supervisor de coleta e qualidade.

As inscrições podem ser feitas até amanhã (16) e não há cobrança de taxa. Para concorrer a uma posição é preciso te Ensino Médio completo.

A remuneração vai de R$ 1.387,50 para os agentes e chega a R$ 3.100 para os supervisores. As jornadas de trabalho são de 40 horas semanais.

As vagas para o cargo agentes estão distribuídas em 36 municípios dos seguintes Estados: ES, GO, MG, MS, MT, PR, RS, SC e SP. Quanto às vagas de supervisor, há oportunidades em AL, RJ, RS e SC.

O IBGE informou que os profissionais trabalharão em pesquisas como a PNAD Contínua, e não no Censo 2022.

A previsão de duração do contrato é de até um ano, mas pode ser prorrogado.

Se interessou? Acesso o edital aqui.

E por falar em Censo...

A coleta do Censo Demográfico 2022 começou em 1º de agosto. Os recenseadores do IBGE visitarão 89 milhões de endereços nos 5.570 municípios do País. Espera-se contatar cerca de 215 milhões de pessoas.

Estão sendo aplicados dois tipos de questionário: o básico, com 26 quesitos, leva em torno de cinco minutos para ser respondido, e o ampliado, com 77 perguntas e respondido por cerca de 11% dos domicílios, leva cerca de 16 minutos.

O questionário pode ser respondido presencialmente, por telefone e pela internet.

Programado para acontecer em 2020, o Censo está sendo realizado com dois anos de atraso por conta da pandemia da covid-19 e de cortes orçamentários.

A previsão é de que os primeiros resultados sejam divulgados ainda no final deste ano. Outras análises e cruzamentos de dados serão divulgados até 2024.