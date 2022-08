‘Encontro’: Jardineiro passa 5 dias preso em ilha e sobrevive comendo dois limões e pedaço de carvão

Jardineiro Nelson Nedy Ribeiro sobreviveu após cair no mar e ficar 5 dias preso em ilha, no Rio de Janeiro (Reprodução/TV Globo)

O programa “Encontro”, da TV Globo, falou na manhã desta segunda-feira (15) sobre o caso do jardineiro Nelson Nedy Ribeiro, que foi arrastado por uma onda em Grumari, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e ficou cinco dias preso na Ilha de Palmas. O homem contou que nesses dias comeu dois limões, um pedaço de carvão e bebeu água salgada misturada com água da chuva.

“Muito frio, sem água... Caiu uma chuvinha, eu colocava a mão nas gotinhas de chuva e apanhava, pra molhar a boca. Eu estava com muita sede. A noite passou tão rápido que eu nem acreditei”, contou Nelson sobre a primeira noite que dormiu na ilha.

O jardineiro explicou que estava em uma área conhecida como Roncador, em Grumari, na terça-feira (9), quando caiu nas pedras e foi arrastado pela força do mar. Ele parou em uma área com pedras e tentou caminhar por elas na esperança de voltar para a praia, mas não teve sucesso.

O homem relatou que chegou a tentar improvisar uma prancha com isopores e uma porta de compensado, mas a corrente forte do mar o arrastou de volta para a ilha.

Ele continuou explorando a ilha e encontrou um local usado por pescadores, onde tinha um colchonete e um cobertor. “Eu pensava que ia morrer ali. Que eles [pescadores] iam me encontrar morto na cama deles.”

Aí ele ficou no acampamento “improvisado” até sábado (13), quando foi avistado por um banhista em uma moto aquática e os bombeiros foram chamados.

“Eu vi o jet-ski vindo e falei: ‘ah, graças a Deus’, aí peguei a minha camisa e comecei a acenar.Eles me viram, perguntaram o que estava acontecendo e aí eu falei que estava preso. O bombeiro falou pra mim: ‘você nasceu de novo, pois é muito difícil alguém cair daquela pedra e sobreviver”, relatou Nelson.

O jardineiro foi, então, socorrido com ferimentos leves e arranhões por todo o corpo. Ele foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde recebeu atendimento médico e já teve alta.

Depois de ser resgatado, Nelson já conseguiu passar o Dia dos Pais com sua família. Emocionado, ele comemorou estar em casa depois de um grande susto.

Jardineiro Nelson Nedy Ribeiro passou o Dia dos Pais com a família após ser resgatado (Reprodução/TV Globo)

LEIA TAMBÉM: