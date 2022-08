Censo 2022: Como confirmar se o recenseador é mesmo quem diz ser?

Sua casa pode ser um dos milhões de endereços brasileiros que irão receber a visita de um recenseador do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nos próximos meses. Isso porque já começou a coleta de informações para o Censo Demográfico 2022, mas para participar da pesquisa com segurança é importante saber identificar se aquela pessoa em sua porta é mesmo quem diz ser.

O instituto divulgou um material ensinando a população a verificar a identidade dos recenseadores. Todos eles vestem colete e boné do IBGE, além de crachá de identificação exposto no colete, na parte frontal à esquerda de quem vê. Ele precisa ter foto do profissional, nome completo, matrícula, lotação, número de identidade e um QR-Code.

O recenseador também carrega o chamado DMC (dispositivo móvel de coleta), um aparelho digital coberto por uma capa azul e que tem um tamanho um pouco maior do que um celular.

IBGE divulgou material que ensina como identificar recenseador (Divulgação/IBGE)

Ainda ficou na dúvida? É possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site Respondendo ao IBGE ou pelo telefone 0800 721 8181.

O Censo 2022

A coleta do Censo Demográfico 2022 começou em 1º de agosto nos 5.570 municípios do País. Os recenseadores do IBGE visitarão 89 milhões de endereços sendo 75 milhões de domicílios, incluindo aldeias indígenas e territórios quilombolas. A estimativa é de que sejam contadas cerca de 215 milhões de pessoas.

Estão sendo aplicados dois tipos de questionário: o básico, com 26 quesitos, leva em torno de cinco minutos para ser respondido, e o ampliado, com 77 perguntas e respondido por cerca de 11% dos domicílios, leva cerca de 16 minutos.

O questionário pode ser respondido presencialmente, por telefone e pela internet. Agentes da Central de Atendimento ao Censo responderão dúvidas, prestarão auxílio no preenchimento do questionário via internet e, mediante autorização, poderão preencher o questionário em entrevista.

Programado para acontecer em 2020, o Censo está sendo realizado com dois anos de atraso por conta da pandemia da covid-19 e de cortes orçamentários.

A previsão é de que os primeiros resultados sejam divulgados ainda no final deste ano. Outras análises e cruzamentos de dados serão divulgados até 2024.