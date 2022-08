Polícia Civil recupera relógios e diamantes roubados de apartamento de Carlinhos Maia em Alagoas

A Polícia Civil de Alagoas recuperou neste sábado (13) relógios e diamantes que haviam sido roubados do apartamento do influenciador Carlinhos Maia, em maio deste ano.

“Tô muito feliz, já tinha largado de mão, inclusive. A polícia de Alagoas foi impecável. Não pararam um minuto”, disse Carlinhos em áudio enviado ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

O influenciador também revelou que a polícia vai fazer uma coletiva de imprensa para fornecer detalhes sobre a recuperação dos bens mais tarde. “À noite eles vêm aqui ou vamos na delegacia para entendermos tudo o que aconteceu. De noite eles vão fazer uma coletiva para explicar tudo o que aconteceu.”

Relembre o caso envolvendo Carlinhos Maia

Carlinhos Maia teve o apartamento em Maceió invadido e furtado na madrugada de 29 de maio, quando estava vazio. As imagens das câmeras de segurança do prédio mostraram os criminosos na garagem do edifício com o corpo todo coberto.

O condomínio fica em frente à praia de Lagoa da Anta. Trata-se de um prédio de luxo anexo ao mais famoso hotel da cidade. Segundo a investigação, o crime era planejado havia muito tempo.

Semanas após a ação dos bandidos, no mês de junho, a polícia de Alagoas, em conjunto com a polícia da Paraíba, prendeu três suspeitos. Um deles teve o direito a responder o processo em liberdade. Os outros dois seguem presos. O mandante da ação, porém, segue foragido.

Mesmo após o episódio traumático, Carlinhos Maia e seu marido, Lucas Guimarães, voltaram a viver no mesmo apartamento recentemente.

Com os relógios e diamantes apreendidos hoje, grande parte do prejuízo recuperado.

