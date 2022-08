Mega-Sena pode pagar R$ 27 milhões neste sábado; apostas pode ser feitas até as 19h

Ainda dá tempo de tentar colocar a mão nos R$ 27 milhões da Mega-Sena. O sorteio deste sábado (13) acontece às 20h, e as apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica do País ou pela internet, nos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal.

O último concurso, realizado na quarta-feira passada (10), não teve acertadores das seis dezenas e, por isso, acumulou.

Na ocasião, 47 pessoas acertaram a quina (cinco pontos) e levaram R$ 48.983,97 cada. Já a quadra (quatro acertos) saiu para 2.560 apostas, que receberam prêmios individuais no valor de R$ 1.284,73.

Confira os número sorteados na última quarta-feira na Mega-Sena: 08 - 37 - 39 - 50 -59 - 60

Como apostar na Mega-Sena

Para realizar o sonho de ser o próximo milionário do Brasil, o apostador deve marcar de seis a 15 números do volante e torcer.

É possível deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos - a chamada Teimosinha.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o cobiçado prêmio da loteria.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Eventualmente ocorrem às terças e quintas.

Neste sábado também rola sorteio da Quina, Lotofácil e Dupla Sena. Todas as apostas podem ser feitas até as 19h. Corre!

