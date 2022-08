Confira cinco passeios imperdíveis para comemorar o Dia dos Pais em São Paulo

O Dia dos Pais é comemorado neste domingo (14) e existem muitos passeios e atrações para se fazer junto do seu companheiro em São Paulo. Há opções para os “atletas” de fim de semana, para quem aprecia um bom espetáculo e até para os apaixonados por cinema. Algumas atrações são gratuitas e outras com preços para todos os bolsos.

O Metro World News selecionou alguns passeios imperdíveis para fazer com o paizão.

Confira abaixo:

Museu do Futebol

O futebol é uma paixão dos brasileiros e nada melhor do que visitar um museu dedicado exatamente para esse público. O Museu do Futebol, que fica no Estádio do Pacaembu, conta com 15 salas temáticas, que mostram de forma interativa a história desse esporte no país e como ele se tornou parte da cultura e a influência no nosso cotidiano.

Ao todo, são cerca de 3 mil imagens e mais de seis horas de vídeos. Na parte interativa, pais e filhos brincarão no “Chute a Gol”, medindo a velocidade de seus chutes onde o goleiro virtual pode ou não defender.

Lá também está disponível o Centro de Referência do Futebol Brasileiro, um acervo composto por 1,7 mil livros, mais de 150 referências sobre a prática do futebol na cidade de São Paulo e informações sobre 260 pessoas entrevistadas e 493 instituições, como clubes de futebol profissional e amador, torcidas organizadas e estádios.

O Museu do Futebol fica na Praça Charles Miller, sem número, no Pacaembu, em São Paulo. Abre de terça-feira a domingo, das 9h às 17h, com permanência até as 18h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 meia. Crianças até 7 anos e pessoas com deficiência não pagam.

Clique aqui para conferir a programação

Orquestra no Parque do Ibirapuera

O Parque do Ibirapuera é um dos principais destinos para quem quer passar um tempo em meio à natureza na capital paulista. Nos seus mais de 150 hectares é possível fazer um piquenique, caminhar ou andar de bicicleta, patinete, skate entre outras atrações.

Neste domingo, às 16h, uma atração especial será realizada para que todos possam curtir ao lado dos seus pais. Se trata da 4ª edição do Colgate Clássicos, um concerto ao ar livre na plateia externa do Auditório Ibirapuera.

Sob a regência do maestro Amilson Godoy, a Orquestra Pop Arte Viva, o Coral Arte Viva e a dupla de DJs Cat Dealers misturam música eletrônica e clássica em uma homenagem ao alemão Ludwig van Beethoven (1770-1827). O repertório ainda tem composições de outros artistas que foram inspirados por esse grande compositor, como Ary Barroso e Tom Jobim.

O espetáculo poderá ser conferido de graça na plateia externa do Auditório Ibirapuera, que fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número, Portão 2.

Centro de Esportes radicais

Outra ótima opção de passeio gratuito para curtir muito ao lado dos pais é fazer uma visita ao Centro de Esportes Radicais da Cidade São Paulo, que fica no Bom Retiro, ao lado do Estádio Municipal de Beisebol Mie Nishi e da Marginal Tietê. Com aproximadamente 38,5 mil metros quadrados, o local possui ciclovia, pista de caminhada, pista para iniciantes, entre outras atrações.

Além das pistas, há um espaço dedicado ao Parkour, esporte de obstáculos onde se usa apenas o movimento do corpo com objetivo explorar o ambiente utilizando técnicas de corrida, salto, equilíbrio e escalada.

O Centro de Esportes também conta com uma academia ao ar livre para terceira idade; ginásio de sumô; área de convivência para piqueniques e pausas para o lanche; praça para eventos variados, estação de ginástica especifica para alongamentos e um playground para crianças de até 12 anos.

O espaço está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 5.700, no Bom Retiro, e funciona segunda a segunda, das 8h às 22h. A entrada e o uso dos equipamentos são gratuitos.

Bike Tour São Paulo

Que tal aproveitar o Dia dos Pais para um rolê de bicicleta com seu melhor amigo? O projeto Bike Tour SP promove duas pedaladas neste fim de semana, passando por lugares icônicos da cidade. Mesmo quem não tem uma “magrela” pode participar, já que a iniciativa empresta todos os equipamentos necessários.

Neste sábado (13), o passeio será pela região do Centro Novo, saindo da Biblioteca Mário de Andrade e passando por pontos como a Galeria Metrópole, o Edifício Itália, o Copan, a Praça da República, a Estação Júlio Prestes, a Pinacoteca do Estado, a Galeria do Rock, a Praça das Artes e vários outros lugares. Haverá partidas às 9h, às 11h e às 13h.

Já no domingo, os ciclistas irão passar pela Avenida Paulista, partindo do Hotel Ibis e passando pelo IMS, MASP, Sesc Avenida Paulista, Edifício Gazeta, a Escola Estadual Rodrigues Alves, a Fiesp, Palacete Franco de Melo, Conjunto Nacional e Japan House. As saídas serão às 9h, 12h e 13h30.

O passeio é gratuito, mas pede a doação de 2kg de alimentos não perecíveis. É preciso fazer uma inscrição prévia no site do projeto.

Star Wars in Concert

Os papais fãs da saga Star Wars terão uma ótima opção de passeio na noite deste sábado. Se trata da exibição do “Episódio V: O Império Contra-Ataca” (1980), com direção de Irvin Kershner, que será projetado na telona do Vibra São Paulo.

Além de acompanhar o filme, o público vai conferir de perto a trilha sonora interpretada ao vivo por uma orquestra.

Serão 82 músicos que tocam os memoráveis temas do filme, compostos por John Williams, regidos pelo maestro brasileiro Adriano Machado.

A exibição será no sábado, a partir das 21h, na Avenida das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida. O ingresso custa a partir de R$ 220. Clique aqui para mais informações.