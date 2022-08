Santa Catarina: ciclone extratropical deixa estragos em várias cidades

Um ciclone extratropical que atinge Santa Catarina desde a madrugada desta quarta-feira (10) deixou estragos em várias cidades. O fenômeno causou rajadas de vento de cerca de 90 quilômetros por hora. Algumas cidades, como a capital Florianópolis, registraram precipitação de quase 200 milímetros nas últimas 24 horas.

Durante a tarde, a Defesa Civil do estado alertou para a ocorrência de chuva persistente de intensidade forte com alagamentos, risco de enxurradas, deslizamentos e inundações no Litoral Norte e no Vale do Itajaí. A nota cita 28 cidades, entre elas Balneário Camboriú, Blumenau, Garuva, Itajaí e São Francisco do Sul.

IMAGEM | Imagens aéreas da @pmscoficial mostram a cidade de Joinville, a maior de Santa Catarina, tomada pelas águas com a chuva excepcional trazida pelo #ciclone. pic.twitter.com/uweykkS3Px — MetSul.com (@metsul) August 10, 2022

Com a proximidade de um #ciclone extratropical no litoral do Paraná chuvas e rajadas de ventos vem deixando rastros de destruição pelas cidades nesta quarta-feira 10/8 o município de Guaratuba registrou ventos de 97,2 Km/h A defesa civil estima ventos de até 100 Km/h em Paraty Rj pic.twitter.com/zqqyONcPEn — Sergio (@SergioHamara) August 10, 2022

Arranha-céu ‘do Neymar’ balança com ciclone em Balneário Camboriú pic.twitter.com/bQJFzprYQl — Babilônia (@hamudaniel19) August 10, 2022

Também houve alerta máximo de deslizamento em Joinville durante a tarde.

10h:00(quarta) - Piçarras(SC): Litoral Norte de SC

Outro vídeo da ação do ciclone pic.twitter.com/606afflXhv — Ciro Salla - ⓟ (@cirosalla) August 10, 2022

O secretário da Defesa Civil de Santa Catarina, David Busarello, pediu cautela à população para sair às ruas.

Em Porto Belo (SC). Ciclone extratropical. pic.twitter.com/DKZ394fxfK — Elcio Horner (@ElcioHorner) August 10, 2022

Segundo a Celesc, companhia de energia elétrica do estado, cerca de 200 mil unidades consumidoras ficaram sem energia. As regiões mais atingidas são as de Florianópolis, Itajaí e o litoral norte de Santa Catarina.

Situação muito complicada em Guaratuba, no litoral do Paraná, em consequência do #ciclone extratropical. pic.twitter.com/O7JmYAaD6G — Marcelo Vilela (@Marcelo66194720) August 10, 2022

FRIO EM SP

O frio chegou de vez a Grande São Paulo, que registrou temperatura média na casa dos 10°C na madrugada desta quinta-feira (11). No entanto, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a sensação térmica foi de 3°C.

Os ventos fortes que foram registrados na quarta-feira (10), em função do deslocamento de um ciclone extratropical entre a Região Sul e o litoral paulista, devem diminuir de intensidade. Mas o tempo seguirá instável, podendo ter chuviscos a qualquer hora.

A Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade de São Paulo em estado de alerta para baixas temperaturas desde segunda-feira (8).

