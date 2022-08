Homem mostra pênis para mulheres dentro de ônibus e é cercado por outras passageiras até polícia chegar

Um homem foi preso por importunação sexual após mostrar o pênis para uma mulher dentro de um ônibus em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na última terça-feira (9). Outras passageiras o cercaram e impediram que ele saísse do coletivo até a polícia chegar.

O caso ocorreu por volta das 6h30 na linha Restinga Nova/Tristeza. O suspeito tentou fugir desembarcando em um ponto de ônibus na Avenida João Antônio Silveira, no bairro Restinga, mas foi imobilizado pelas demais mulheres. A Brigada Militar foi acionada e prendeu o homem, de 37 anos.

Ele foi conduzido à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde foi autuado em flagrante por importunação sexual. Em seguida, foi encaminhado para uma casa prisional.

O crime tem pena prevista de um a cinco anos de prisão.

Violência sexual

Subiu para quatro o número de mulheres que procuraram a Delegacia de Atendimento a Mulher de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para denunciar o modelo e influenciador digital Bruno Krupp por estupro. O rapaz está preso preventivamente por matar e atropelar o estudante João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, na orla da Barra da Tijuca, no último dia 30. Além disso, ele também é investigado pelo crime de estelionato.

Mais mulheres procuram a polícia para denunciar modelo Bruno Krupp por estupro (Reprodução/Instagram)

Segundo reportagem do jornal “O Globo”, duas das mulheres procuraram a delegacia para protocolar denúncias de abuso sexual contra o modelo na quarta-feira (10). Antes disso, outros dois casos já eram investigados pela Polícia Civil.

Em entrevista ao jornal, uma das vítimas, de 27 anos, contou que foi abusada por Krupp na madrugada de 29 de julho de 2019, após os dois se conhecerem em uma boate. Ela disse que o modelo foi agressivo e a agrediu.

Ela relatou que decidiu denunciar Krupp depois de ver outras mulheres denunciando que também foram estupradas por ele. Nas redes sociais, mais de 40 mulheres comentaram em uma publicação e disseram que também foram vítimas do modelo.

A outra vítima que formalizou a denúncia na delegacia foi uma modelo, que disse que foi vítima de Krupp em setembro de 2016. Ela contou que o acompanhou até uma festa, mas que ele estava bêbado e a forçou a manter relações sexuais.

Procurado pela reportagem, o modelo Bruno Krupp negou os crimes.

