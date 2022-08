Grande SP registra temperatura média na casa dos 10ºC, com sensação térmica de 3ºC, diz CGE

Grande SP registra madrugada gelada com sensação térmica de 3°C, segundo a prefeitura

O frio chegou de vez a Grande São Paulo, que registrou temperatura média na casa dos 10°C na madrugada desta quinta-feira (11). No entanto, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a sensação térmica foi de 3°C.

Em Perus e Santana de Parnaíba, na Zona Norte, e em Barragem de Parelheiros, no Extremo Sul, os termômetros atingiram 9°C. Em toda a capital e Região Metropolitana foram registrados chuviscos ocasionais.

O CGE alerta que as temperaturas não devem subir muito ao longo do dia, chegando apenas a 15°C. Os ventos fortes que foram registrados na quarta-feira (10), em função do deslocamento de um ciclone extratropical entre a Região Sul e o litoral paulista, devem diminuir de intensidade. Mas o tempo seguirá instável, podendo ter chuviscos a qualquer hora.

A Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade de São Paulo em estado de alerta para baixas temperaturas desde segunda-feira (8).

Na sexta-feira (12), ainda conforme o CGE, a previsão é que as áreas de instabilidade se afastem, mas o frio deve continuar. A mínima deverá ser de 10°C e a máxima não passa dos 18°C. O dia terá sol entre nuvens, com umidade do ar superior a 50%.

Os fortes ventos de até 74 km/h registrados na quarta-feira causaram quedas de várias árvores na capital paulista e Grande São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos 196 registros foram feitos ao longo do dia.

Duas pessoas ficaram feridas e tiveram de ser socorridas, ambas com quadros estáveis. Uma delas teve lesões depois que uma árvore caiu sobre seu carro, no Itaim Bibi. Já a outra foi atingida por um galho enquanto caminhava pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio, na Bela Vista.

Já a prefeitura informou que os agentes da Defesa Civil atenderam a 38 quedas de árvore e 15 quedas de galhos na cidade. Foram registradas fortes rajadas de vento de até 74 km/h no aeroporto de Congonhas, na Zona Sul; em Guarulhos (68,5 km/h) e no aeroporto Campo de Marte (50 km/h), na Zona Norte.

O CGE ressaltou que a ventania foi provocada pela aproximação de um ciclone extratropical ao litoral brasileiro. O fenômeno também derrubou as temperaturas em várias regiões de São Paulo, além de causar muitos estragos nos estados de Santa Catarina e Paraná.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou uma imagem que mostra a evolução do ciclone entre as regiões Sul e Sudeste na quarta-feira. Veja abaixo:

