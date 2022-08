Google Maps ajuda polícia a capturar homem que estava foragido há 18 anos no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro usou a tecnologia para prender um homem que estava foragido há 18 anos. A captura, na última quarta-feira (10), no bairro de Realengo, na Zona Oeste, foi possível graças à ajuda do Google Maps.

Segundo informações do portal de notícias “UOL”, Fabiano Souza da Conceição foi condenado pela 43ª Vara Criminal do Rio de Janeiro pelos crimes de latrocínio (roubo seguido de morte) e ocultação de cadáver e, graças a uma imagem encontrada pelos investigadores no aplicativo, acabou encontrado pelas autoridades.

Agentes do setor de inteligência da 26ª DP, no Méier, primeiro eles identificaram um endereço no bairro do Realengo, que o foragido poderia estar frequentando. Depois conseguiram identificar Conceição através de uma fotografia encontrada no Google Maps.

Na imagem, Fabiano aparece entrando em um carro, em frente ao imóvel no qual os policiais vinham monitorando. Segundo as autoridades, a prisão foi realizada sem troca de tiros ou riscos para os moradores do bairro.

Mais um caso de polícia no Rio

Uma mulher foi presa suspeita de aplicar um golpe milionário contra a própria mãe, uma idosa de 82 anos, na Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil, ela contratou pessoas que se passavam por videntes para convencer a vítima a pagar por um “trabalho espiritual” a fim de salvá-la da morte. O prejuízo foi estimado em R$ 725 milhões, incluindo obras de artes.

O caso foi investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade, que realizou uma operação na manhã da última quarta-feira (10). Além da filha da vítima, outros três suspeitos foram presos.

Segundo a polícia, o plano para enganar a idosa foi arquitetado pela filha desde o início de 2020. Ela contratou uma mulher, que dizia ser uma vidente, para abordar a vítima no meio da rua e alertá-la sobre uma morte de aconteceria na família.

A “vidente” levou a idosa para conversar com outros colegas, que confirmaram a previsão de que a filha dela morreria. Assustada, a vítima foi orientada a realizar “um trabalho” para evitar a morte. Assim, a vítima começou a fazer pagamentos para os golpistas.

A filha da mulher chegou a fingir para a mãe que estava doente e que passava por um tratamento médico. Mas, aos poucos, a idosa acabou descobrindo que estava sendo vítima de um golpe.

A partir daí, ela passou a ser ameaçada e foi obrigada a fazer mais depósitos para os criminosos, além de entregar joias. Ela também teve pelo menos 16 quadros roubados pelo grupo, incluindo obras de Tarsila do Amaral e de Di Cavalcanti.

LEIA TAMBÉM: