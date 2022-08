[VÍDEO] Internautas registram efeitos de ciclone no Sul do Brasil

A passagem de um ciclone extratropical pelas regiões Sul e Sudeste do Brasil está assustando alguns moradores das cidades litorâneas nesta quarta-feira (10).

O fenômeno está atingindo parte do litoral dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo - e os ventos estão mais intensos no primeiro.

Em Balneário Camboriú (SC), por exemplo, as torres do Yachthouse - um dos edifícios residenciais mais altos do país - foram vistas balançando.

Assista:

Arranha-céu ‘do Neymar’ balança com ciclone em Balneário Camboriú pic.twitter.com/bQJFzprYQl — Babilônia (@hamudaniel19) August 10, 2022

O prédio é apelidado de “arranha-céu do Neymar” pelo fato do jogador de futebol ter comprado uma das coberturas ainda na planta do investimento.

Em Piçarras, também em Santa Catarina, um outro internauta registrou uma placa sinalizadora sendo derrubada pela intensidade dos ventos.

Veja:

10h:00(quarta) - Piçarras(SC): Litoral Norte de SC

Outro vídeo da ação do ciclone pic.twitter.com/606afflXhv — Ciro Salla - ⓟ (@cirosalla) August 10, 2022

Já em Joinville, ao norte do estado catarinense, os moradores registraram diversos pontos de alagamento.

Confira:

Em Guaratuba, cidade do litoral do Paraná, moradores registraram uma formação de tromba d’água.

Assista:

Um ciclone extratropical atingiu o Litoral sul hoje pic.twitter.com/G1zR6ShnRG — Norton Assunção (@NortonAssuncao) August 10, 2022

Como começou

Um ciclone extratropical está em formação na região Sul do Brasil nesta quarta, atingindo especialmente a faixa litorânea de Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

Segundo a MetSul, o fenômeno causa rajadas de vento intensas e chuvas volumosas. Ele deve permanecer pela região até quinta-feira (11), podendo atingir parte do litoral do estado do Rio de Janeiro. Pontos do interior do continente podem sentir efeitos do ciclone com o vento.

Este ciclone extratropical costuma acontecer no litoral da Argentina, indo até o Uruguai e parte do Rio Grande do Sul. Raramente chega tão ao norte, como está acontecendo.

Entenda os detalhes deste fenômeno meteorológico.

Em São Paulo

A passagem do ciclone interfere diretamente nas temperaturas. Na capital paulista, por exemplo, os termômetros devem ficar entre 15°C (máxima) e 12°C (mínima) nesta quinta-feira (11).

A Defesa Civil emitiu um alerta para ciclone. No litoral do estado, a ventania pode chegar a 115 km/h.

