Saiba o que é um ciclone extratropical, que está provocando chuva e ventos forte no sul e sudeste

Nesta quarta-feira, chuvas intensas e rajadas de vento forte atingiram várias cidades de Santa Catarina, provocando deslizamentos e alagamentos.

A frente fria associada a um ciclone extratropical no litoral de Santa Catarina provocou também queda de temperatura e ventos fortes em São Paulo, principalmente na região do litoral, que registrou ondas de até 4 metros.

O que são ciclones extratropicais?

Os ciclones são fenômenos atmosféricos comuns no extremo sul do país. São sistemas de baixa pressão, ou seja, a pressão atmosférica no seu centro é menor em relação ao entorno, fazendo com que a massa de ar girem ao redor de seu centro.

O ciclone que afeta o litoral de Santa Catarina é extratropical porque foi formado em uma região de média latitude, fora da região entre os trópicos. Seus ventos são mais fracos e seus efeitos, menores, se comparados aos ciclones tropicais. É comum nesta época do ano, mas geralmente ficam bem mais ao sul, no mar, e não chegam tão próximo da costa como ocorreu desta vez, por isso está provocando mais chuvas e rajadas de vento que podem passar de 100 km/h nas cidades de Santa Catarina e de até 80 km em São Paulo.

Segundo a Defesa Civil, o risco de enxurradas, inundações e deslizamentos é alto em todas as cidades do Litoral Norte de Santa Catarina, em parte do Vale do Itajaí e na Grande Florianópolis, com estimativa de acumulo de até 250 mm de chuva nesses locais.

Como fica o tempo em SP?

O frio e a chuva devem continuar nesta quinta-feira na região. Para São Paulo a chuva deve diminuir, assim como a nebulosidade, mas a temperatura deve baixar ainda mais, com mínimas previstas de 10ºC. A máxima durante todo o dia não deve passar de 15º C. A umidade do ar deve continuar elevada, entre 60% e 95%.