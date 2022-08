Defesa Civil alerta para baixas temperaturas e ventania em São Paulo

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta para baixas temperaturas e fortes ventos que atingem regiões do estado nesta quarta (10) e quinta-feira (11). O litoral está mais suscetível à ventania, com condições para ressaca e possibilidade de ondas de até quatro metros. A recomendação é evitar a prática de esportes aquáticos.

Para esta quarta-feira (10), são esperadas rajadas de vento nas faixas litorâneas de Santa Catarina e São Paulo, em decorrência de uma frente fria associada a um ciclone extratropical. Esses dois sistemas meteorológicos mantêm o tempo instável e chuvoso ao longo do dia.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o nordeste do estado de São Paulo tem pequena possibilidade de formação de geada.

Nesta quinta (11), a precipitação e a nebulosidade diminuem, mas o frio aumenta, com temperaturas que variam entre a mínima de 10°C e máxima de 15°C. A umidade do ar segue elevada, com percentuais entre 60% e 95%.

A Defesa Civil pede atenção à população mais vulnerável, como crianças e idosos, para que se mantenham sempre agasalhados. Para proteção a pessoas em situação de rua, a orientação é ligar para o número 199.

“Os animais domésticos também merecem atenção, proteja-os do frio. Jamais improvise aquecedores na residência, como por exemplo velas acesas durante a noite, fogueiras e latinhas com álcool. Essa atitude é muito perigosa e pode provocar um incêndio”, lembra a Defesa Civil.

Para receber os avisos e orientações, instale o aplicativo Alerta SP, disponível em todas as lojas virtuais, ou cadastre-se enviando um SMS com o CEP da localidade para o número 40199″, diz a nota.

