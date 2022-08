Covid-19: A partir de hoje, postos de São Paulo aplicam quarta dose em população acima de 18 anos

A partir desta quarta-feira, todos os postos de vacinação e UBS (Unidades Básicas de Saúde) de São Paulo estarão aplicando a quarta dose (segunda dose adicional) do imunizante contra covid-19 em toda a população acima de 18 anos.

Para receber a segunda dose adicional, é necessário que o cidadão tenha sido vacinado com a primeira dose adicional há pelo menos quatro meses. De acordo com a prefeitura, na cidade de São Paulo isso representa um público de mais de 900 mil pessoas.

A cidade de São Paulo também já está administrando a terceira dose adicional também já está sendo aplicada nas UBSs, mas por enquanto está disponível apenas para pessoas imunossuprimidas com mais de 40 anos.

CRIANÇAS

Crianças entre 3 e 4 anos com comorbidades, deficiências permanentes (física, sensorial ou intelectual) e indígenas também estão aptas a receberem a primeira dose da vacina contra a covid-19.

Esses grupos devem comparecer aos postos de vacinação acompanhado dos pais ou responsáveis com documento de identificação do menor e comprovante da condição de risco, como receitas e relatórios médicos, desde que haja o CRM do médico e com menos de 2 anos de emissão.

Crianças sem comorbidades podem se inscrever nos postos para entrar na fila das doses remanescentes. A convocação é feita por telefone.

Gripe, sarampo e poliomelite

A população da Capital pode também tomar a vacina da gripe, que já está disponível nos postos para todos com idade acima de seis meses. Já a vacina contra os sarampo está disponível para crianças acima de seis meses e menores de cinco anos, profissionais de saúde e pessoas nascidas a partir de 1960.

A campanha da vacina contra pólio começou nesta terça-feira em todo país e vai até 9 de setembro. Todas as crianças a partir de um ano até 4 anos e 11 meses que ainda não tomaram a vacina devem ser levadas aos postos para serem imunizadas.