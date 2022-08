VÍDEO: Coroinha é esfaqueado durante missa; agressor tentou fugir, mas acabou preso

Um coroinha de 15 anos foi esfaqueado dentro de uma igreja no município de Paripiranga, na Bahia. O ataque aconteceu durante uma missa na noite do último domingo (7).

Câmeras de segurança da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Patrocínio flagraram a ação do suspeito, de 27 anos. É possível ver que o agressor entra na igreja junto à fila de coroinhas. Em dado momento, ele tenta dar golpes de faca na vítima, que reage e acaba ferida nas mãos.

Outras imagens mostram o suspeito observando a movimentação dos coroinhas na porta antes do início da celebração.

O suspeito fugiu do local, mas acabou preso durante ronda realizada pelos policiais militares.

Segundo a Polícia Civil, o coroinha foi ferido nas duas mãos. Não foi detalhado se o suspeito conhecia ou não a vítima e qual seria a motivação do ataque.

