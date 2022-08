Terça-feira é o dia da semana preferido pelos golpistas para aplicar as fraudes, diz levantamento

Madrugada de terças-feiras são as preferidas pelos golpistas para as fraudes, aponta estudo Pixabay (Divulgação)

Os golpistas usam de vários artifícios para aplicar as fraudes e tirar dinheiro das vítimas, sendo que a cada dia uma nova modalidade surge no mercado. Mas um levantamento revelou um dado curioso, pois existe um dia na semana em que eles mais cometem esses crimes: terça-feira. O dado consta no Mapa da Fraude do primeiro semestre, feito pela empresa ClearSale, especialista em prevenção e gerenciamento de riscos.

De acordo com o estudo, que considerou golpes cometidos contra cerca de 6 mil clientes no período de 1º de janeiro a 30 de junho deste ano, a maioria foi aplicada durante as madrugadas de terças-feiras, das 2h às 4h, o que representou 2,23% dos casos. O segundo dia mais preferido pelos bandidos é a sexta-feira, que aparecer com 2,21%.

“Quando olhamos o macro, realmente, às terças tem uma taxa maior de fraude, com 2,23%, mas elas são bem próximas umas das outras nos outros dias. Não há uma explicação muito lógica para isso, pois os criminosos estão sempre atentos às oportunidades, e elas podem acontecer qualquer dia. No ano passado, por exemplo, quarta-feira foi o dia com percentual de fraudes maior. Algo interessante para ressaltar é que os fraudadores ‘descansam’ aos finais de semana”, destacou o Head de Negócios da ClearSale, Marcelo Queiroz.

Como ressaltado pelo executivo, aos sábados (1,99%) e aos domingos (1,75%) os criminosos costumam “tirar folga” e aplicam um número menor de fraudes se comparado aos demais dias da semana.

O levantamento revelou, ainda, que no primeiro semestre o mês de abril foi o que mais registrou tentativas de fraudes, com um índice de 2,27%. Já janeiro, o mês de férias, ficou com o menor número, 1,93%.

Tentativas de fraude

O Mapa da Fraude revelou, ainda, que no primeiro semestre o Brasil registrou 2,8 milhões de tentativas de fraudes. Esse número representou um crescimento de 9% se comparado ao mesmo período do ano anterior.

Em valores, o total chega a somar mais de R$2,9 bilhões em prejuízos, de acordo com 165 milhões de pedidos registrados no banco de dados da empresa. No comparativo com o último ano, esse número foi quase 10% maior.

Levantamento alerta que aos finais de semana os criminosos costumam 'descansar' e aplicam menos golpes Dreamstime (Dreamstime)

Dicas para se proteger

São muitos os cuidados que devem ser tomados para evitar se tornar uma vítima de golpe. A Polícia Civil de São Paulo criou uma cartilha onde reúne os principais golpes eletrônicos que são cometidos nos dias de hoje. Entre eles estão as fraudes bancárias.

Segundo o documento, existem alguns tipos de fraudes bancárias mais recorrentes. Uma delas é quando um falso funcionário ou falsa central de atendimento faz o contato com a vítima. Na ligação, o estelionatário finge ser funcionário da instituição financeira e diz estar com problemas no cadastro ou irregularidades na conta. O alvo fornece informações sobre sua conta e, com isso, o bandido realiza as transações fraudulentas.

Outra modalidade é a do falso motoboy. Neste caso, integrantes da quadrilha ligam para a vítima e dizem pertencerem à central de relacionamento do banco. Afirmam que houve problemas com o cartão e pedem que ela digite sua senha numérica no teclado do telefone. Na sequência, dizem que enviaram um motoboy para pegar o cartão. Em posse do cartão e a senha, realizam as fraudes.

Há ainda a modalidade de golpe conhecida como phishing, que é quando o criminoso envia links, e-mails e SMS para a vítima com mensagens que, na maioria das vezes, exploram as emoções (curiosidade, oportunidade única, medo, etc), fazendo com que ela clique nos links e anexos que subtraem dados pessoais ou induzem a realizar cadastros ou fornecer informações.

Como evitar os golpes?

Evite usar computadores públicos e redes abertas de Wi-Fi para acessar conta bancária ou fazer compras online;

Nunca abra e-mails de origem ou de procedência duvidosa;

Não execute programas, abra arquivos ou clique em links que estejam anexados ou no corpo desses e-mails;

Delete esses e-mails e, caso tenha clicado em alguma parte deste e-mail e executado um programa, comunique imediatamente ao seu banco o ocorrido e altere todas as suas senhas de acesso à sua conta bancária em outro computador confiável, ou no mesmo, após uma verificação completa de infecção de vírus por um técnico confiável;

Nunca utilize seu cartão para fazer compras em sites desconhecidos.

Caso tenha sido vítima, o que fazer?

Entre em contato com o banco e tente bloquear o valor; Tire cópia do comprovante de pagamento e demais documentos correlatos; Em posse de todas essas informações, procure a Delegacia de Polícia mais próxima de sua casa ou registre um Boletim de Ocorrência Eletrônico através do site da Delegacia Eletrônica na opção “Outros Crimes”.

Mais cuidados

A Polícia Civil ainda orienta os usuários de aplicativos bancários em dispositivos móveis a habilitar as ferramentas de segurança oferecidas nos celulares, bem como a evitar certos comportamentos que podem facilitar a ação dos criminosos.

É importante não guardar senhas bancárias e de cartões de crédito no bloco de notas do celular ou em aplicativos de mensagens e e-mails; evitar usar a mesma senha para diferentes aplicativos ou contas bancárias; evitar entrar em sites maliciosos e não armazenar fotos de cartões de crédito ou de débito nas bibliotecas de imagens.

Também é fundamental que não sejam fornecidos a terceiros senhas, dados de autenticação ou conteúdo de mensagens. Além disso, caso o usuário receba mensagens de remetente desconhecido seja por aplicativos ou e-mails, ele deve providenciar o bloqueio do contato de quem enviou.