PM preso por matar lutador de jiu-jítsu já havia sido condenado por desacatar e agredir policiais em 2017

O tenente da PM (Polícia Militar) Henrique Otávio Oliveira Veloso, preso por matar com um tiro na cabeça o campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Lo, já havia sido condenado pela Justiça Militar de São Paulo por desacatar e agredir outros policiais militares na boate The Week, na Capital, no ano de 2017.

As agressões aconteceram na madrugada de 27 de outubro. Na ocasião, Henrique foi acusado de dar um soco no braço de um agente da PM e de tentar bater e dar chutes em outros policiais militares. Ele estava de folga e vestia trajes civis.

Os PMs tinham sido chamados para atender uma ocorrência de confusão dentro da The Week. De acordo com o Ministério Público Militar, o tenente estava com um primo - o soldado da PM Iury Oliveira do Nascimento - e ambos se desentenderam com outros frequentadores do local.

Em 13 de maio de 2021, o tenente foi condenado a nove meses de prisão em regime aberto. O fato foi divulgado na última segunda-feira (8) pelo “UOL”.

Morte de Leandro Lo

Leandro Lo, de 33 anos, foi baleado na cabeça, na noite do último sábado (6), durante um show do grupo Pixote, no Clube Sírio, na Zona Sul de São Paulo, pelo PM Veloso, de 30. O tenente responsável pelos disparos teve a prisão decretada e, após ser considerado foragido, acabou se entregando à Corregedoria.

Lutador de jiu-jítsu Leandro Lo morreu após ser baleado na cabeça, em SP (Reprodução/Instagram)

Testemunhas contaram que o lutador e o policial se envolveram em uma discussão dentro da casa de shows. Lo mobilizou Veloso que, após se afastar, sacou uma arma e atirou uma vez contra a cabeça do lutador. Depois, o policial se aproximou, deu alguns chutes contra o rival, e fugiu.

Em entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo, um amigo do lutador, que preferiu não se identificar, contou como foi o momento da confusão. “[O PM] chegou já no intuito de causar confusão, tanto é que nós estávamos em 5 pessoas numa mesa, ele pegou a nossa garrafa, levantou. O Leandro chegou, pediu pra ele colocar a garrafa no local que não era dele. Ele deixou garrafa e continuou peitando. O Leandro foi lá, imobilizou ele, derrubou ele, caiu montado, falou que acabou, para parar a confusão. Chegou o pessoal: ‘deixa disso, deixa disso’. Tinha muita gente, acabou que separou. Quando todo mundo achou que tinha acabado a confusão, ele deu 4 passos para trás e voltou, tirou uma arma da cintura e atirou à queima-roupa na cabeça”, disse.

Lo foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Arthur Saboya, no Jabaquara, também na Zona Sul de São Paulo. No entanto, no domingo (7), ele teve a morte cerebral confirmada.