Novo vírus de origem animal infectou 35 pessoas na China

Após a explosão da pandemia de covid-19, o mundo todo espera o surgimento de um novo vírus que volte a contaminar todo o planeta.

O um novo vírus descoberto na China é um forte candidato, uma vez que possui características semelhantes a seu antecessor e já contaminou trinta e cinco pessoas em Shandong, no leste do país, e Henan, na região central da China.

O vírus foi colhido da garganta de pacientes que tiveram contato com animais, todos com sintomas como febre, cansaço, tosse, perda de apetite, dores de cabeça, muscular e óssea. Segundo as autoridades, nenhum dos pacientes evolui para um estado grave.

O vírus detectado é um henipavírus, um dos principais responsáveis pelo “salto” da doença de animais para humanos na região da Ásia e Pacífico, segundo o jornal estatal The Paper.

Não espantou os cientistas chineses descobrirem que o vetor de transmissão do vírus para o homem foi, mais uma vez, o morcego, considerado hospedeiro natural de vários vírus, entre eles os henipavírus Hendra (HeV) e o Nipah (NiV).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o vírus Hendra causa infecções em humanos que podem variar de assintomáticas a infecções agudas e encefalites graves, com uma taxa de letalidade bastante alta, chegando a 75%.

Por enquanto, não há evidência científica da transmissão da doença de pessoa para pessoa, embora esse tipo de contágio não possa ser descartado, segundo notícia publicada pelo Global Times.

“O coronavírus não será a última doença contagiosa a causar uma pandemia, pois novas doenças terão um impacto crescente na vida cotidiana da raça humana”, disse o vice-diretor do Departamento de Patologia Infecciosa do hospital afiliado à Universidade Huashan. Fudan, de Xangai. (Com publimentro.co)