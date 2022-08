Idosa de 82 anos era mantida em cárcere privado pelo próprio filho; veja os detalhes da história

Um caso de crueldade chocou os moradores de Canoas, no Rio Grande do Sul. Uma idosa de 82 anos foi mantida em cárcere privado durante quatro anos. Seu algoz? O próprio filho. As informações são do programa “Balanço Geral”, da RecordTV, reproduzidas pelo “UOL”.

A senhora vivia em um único cômodo sem a menor condição de higiene. A mulher recebia pouca comida e era proibida de sair na rua.

O delegado Rodrigo Caldas disse à TV que no local foram encontradas louças cheias de larvas e havia um forte odor de urina. O banheiro ficava do lado de fora do cômodo.

Além de manter a mãe em cárcere privado, o filho também utilizava o cartão do banco da mulher.

LEIA TAMBÉM: Saiba quais são os tipos de crimes cometidos contra idosos e como ajudá-los

O homem, cuja identidade não foi divulgada, foi preso e será indiciado por cárcere privado, maus tratos e desvio de bens.

Clínica de repouso interditada

A Polícia Civil interditou no último domingo (7) uma clínica de repouso para idosos em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A ação ocorreu após denúncias de maus-tratos. Três pessoas foram presas em flagrante.

Idosos são encontrados em péssimas condições em clínica no Rio (Reprodução)

Agentes receberam relatos de estagiários da Casa de Repouso Laço de Ouro e, ao chegar ao endereço indicado, encontraram o estabelecimento em péssimo estado, inclusive com idosos passando fome. Alguns tinha lesões pelo corpo. Pelo menos dois deles tiveram de ser encaminhados a unidades de saúde.

Há ainda informações de que os internos estariam sendo dopados com medicamentos sem prescrição médica.

A dona da casa de repouso, Vanessa da Silva Ferro, e dois funcionários, Manoel Alves Paulino e Rafael Venâncio, foram presos e autuados pelos crimes de tortura, sequestro e cárcere privado e e maus-tratos contra idoso.

VOCÊ TAMBÉM PODE QUERER SABER: