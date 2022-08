Golpistas usavam foto de garota de 13 anos em site de relacionamento para atrair vítimas em SP

Um novo golpe aplicado em São Paulo está deixando a polícia e os usuários de sites de relacionamento de cabelos em pé. Uma quadrilha especializada em golpes do PIX criou um perfil falso com a foto de uma garota de 13 anos para atrair homens e roubá-los, segundo notícia do G1.

Um bandido fazendo-se passar pela garota no aplicativo marcou encontro na região de Pirituba, na zona Norte da cidade, na noite desta segunda-feira. A vítima compareceu ao encontro e acabou pega pelos criminosos e levada a cativeiro, onde ficou por cerca de 24h, tempo suficiente para que fossem feitas transferências de dinheiro via PIX e saques em caixas eletrônicos.

Outro homem que passava pelo local de carro também foi abordado e acabou no mesmo cativeiro.

Um amigo do homem sequestrado avisou a Polícia Militar, que fez buscas na região e encontrou o local do cativeiro, no Jardim Rincão, na madrugada desta terça-feira. A polícia invadiu o local e os dois homens foram libertados. Eles haviam sido agredidos e estavam bastante machucados. Os dois tiveram todo dinheiro de suas contas transferido por PIX.

Sete pessoas que estavam no local foram presas como suspeitas pelo crime. No local foi encontrada uma arma falsa e o carro de uma das vítimas estava parado na garagem.

Entre os presos, estavam cinco homens, uma mulher e uma adolescente que era usada como isca para atrair os homens conhecidos através do site de namoro.

LEIA TAMBÉM: Novo vírus de origem animal infectou 35 pessoas na China

MAPA DA FRAUDE

Um levantamento feito por uma empresa especializada em segurança, prevenção e gerenciamento de riscos criou o Mapa da Segurança que mostra, entre outros dados, que TERÇA-FEIRA é o dia preferido por criminosos para aplicar golpes.

Os dados mostram ainda que os criminosos também descansam aos finais de semana. Sábado e domingo são os dias de menos golpes aplicados, de acordo com o Mapa.