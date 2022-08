Covid-19: São Paulo libera quarta dose para toda população adulta

Postos de São Paulo também estão vacinando contra pólio, sarampo e outras doenças Gilberto Marques/Governo do Estado de São Paulo (Agência Brasil)

A partir desta terça-feira (9) está disponível a quarta dose da vacina contra a covid-19 na cidade de São Paulo para toda a população com mais de 18 anos. Para ser imunizado, é preciso ter recebido a terceira dose a pelo menos quatro meses.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, estão aptas a receber a quarta dose 911,7 mil pessoas em todo o município.

“Esse é mais um passo importante na nossa luta contra a Covid-19. É fundamental que todos tomem as doses de reforço para continuarem protegidos das formas graves da doença”, destacou o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

A imunização está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas e em 17 Serviços de Atenção Especializada (SAEs). A lista com os locais de vacinação está disponível na página Vacina Sampa que também traz mais informações sobre a campanha.

A disponibilidade de vacinas por fabricante e o tamanho das filas pode ser verificado na plataforma De Olho na Fila.

Foram aplicadas na capital paulista, 34,6 milhões de doses de vacinas contra a covid-19. Já receberam a primeira dose adicional (terceira dose) 83,7% da população adulta e 53,5% já foi imunizada com a segunda dose adicional (quarta dose).

MULTIVACINAÇÃO

As UBSs e AMAs/UBSs de São Paulo estão realizando também a multivacinação voltada ao público infantil, com aplicação dos imunizantes tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), BCG, pentavalente, vacina inativada poliomielite (VIP), vacina oral poliomielite (VOP), pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, HPV e pneumo 23

No caso da vacina contra sarampo, as crianças deve ter mais de seus meses e menos de 5 anos, além de profissionais nascidos a partir de 1968, Já a vacina da pólio será aplicada em crianças a partir de 1 ano até 4 anos e 11 meses.