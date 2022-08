Saiba quais são os tipos de crimes cometidos contra idosos e como ajudá-los

O caso envolvendo uma clínica de repouso em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro em que os idosos passavam fome, eram dopados e até agredidos por funcionários chocou o País. A Polícia Civil interditou o local no último domingo (7), e três pessoas foram presas em flagrante.

Além de maus-tratos físicos, a violência contra os idosos pode ser caracterizada por outras formas, dentre elas abuso financeiro, negligência e agressões psicológica.

Segundo a supervisora multiprofissional Solange Aparecida dos Santos Pinto, que atua no Programa Acompanhante de Idosos da UBS (Unidade Básica de Saúde) Jardim Maracá, em São Paulo, gerenciada pelo CEJAM (Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim”) em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, os atos de violência não têm uma idade específica para acontecer, já que estão relacionados às fragilidades e dependências do idoso nas atividades do dia a dia.

A especialista afirma que a maioria dos crimes de abuso contra este público envolve os parentes mais próximos, como filhos, netos e sobrinhos. “Normalmente, as vítimas apresentam sinais como tristeza no olhar, choro, desnutrição e, em casos mais extremos, descompensação dos sinais vitais”, aponta.

Entenda os tipos de violência e o que pode ser feito:

Negligência

Considerada a violação com maiores casos de denúncias no Disque 100, a negligência é maior para o Grupo Pessoa Idosa. Dados do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos indicam que, durante a pandemia, o número de denúncias de violência e maus-tratos contra este público cresceu 59% no Brasil.

Violência psicológica

Outro tipo de abuso frequente é a violência psicológica, uma forma de agressão caracterizada por situações de constrangimento, ameaça, humilhação, manipulação, chantagem, isolamento, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outra situação que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação do idoso.

Violência financeira

As práticas que visam a apropriação ilícita do patrimônio de uma pessoa idosa são consideradas violência financeira. Esse tipo de agressão pode ser realizado por pessoas de confiança do idoso, profissionais e instituições.

Consideram-se práticas de violência financeira forçar a pessoa a assinar um documento, sem explicar a finalidade; negociar um contrato ou alterar o seu testamento; forçar o idoso a fazer uma doação; e induzir a pessoa a fazer uma procuração ou ultrapassar os poderes de mandato, dentre outras.

Solange também alerta para os casos de violência física, que, apesar de serem menos frequentes, também costumam ser motivadores de queixas.

“É importante que todas as pessoas estejam esclarecidas sobre os tipos de violência, para que não normalizem tais atitudes. Além disso, os idosos devem ter plena consciência sobre os seus direitos”, afirma.

Ao perceber alguma destas situações, é importante buscar ajuda e, em casos de maus-tratos, denunciar ao Disque 100. Vale lembrar que a ligação é feita de forma gratuita e anônima.

