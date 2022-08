PF apreende nota de R$ 420 no Acre; cédula falsa tem estampa de bicho-preguiça e folha de maconha

PF apreende nota falsa de R$ 420 durante operação contra facção criminosa, no Acre (Divulgação/Polícia Federal do Acre)

A Polícia Federal encontrou uma “cédula” de R$ 420 ao cumprir dois mandados de prisão contra integrantes de uma facção criminosa, em Rio Branco, no Acre. A nota falsa tinha de um lado a imagem de um bicho-preguiça e do outro a de uma folha de maconha. Do outro lado, a efígie da República aparece soltando fumaça pela boca.

Em nota, a PF falou sobre o achado inusitado da operação, realizada no sábado (6): “O que mais chamou atenção foram os desenhos de maconha e bicho-preguiça estampados na nota. No outro lado da cédula falsa, a efígie da república aparece soltando uma fumaça pela boca. Mesmo não havendo crime por não se tratar de falsificação, uma vez que a nota não existe, a cédula foi devidamente apreendida”, destacou a corporação.

As investigações contra os alvos começaram em agosto do ano passado, quando foram recebidas denúncias de que o grupo criminoso armazenava material ilícito em suas casas, no bairro Conjunto Esperança, como armas e drogas. A Justiça emitiu dois mandados contra integrantes e, ao cumprir as ordens, os policiais se depararam com a cédula falsa.

Nota falsa de R$ 420 tinha efígie soltando fumaça pela boca (Divulgação/Polícia Federal do Acre)

Como a nota não existe no sistema monetário do país, não houve crime de falsificação. No entanto, a polícia apreendeu o material.

Os envolvidos foram presos por causa das ordens judiciais e devem responder pelos crimes de integrar organização criminosa armada.

A operação, que foi coordenada pela Polícia Federal, também contou com policiais civis e militares. Ao todo, 16 agentes integraram os trabalhos.

