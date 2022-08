Mãe diz que não sente ódio de modelo que atropelou e matou seu filho: ‘Não quero julgá-lo’

A mãe do adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, que morreu após ser atropelado na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, contou em entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo, como foram os momentos logo depois do acidente. Muito emocionada, Mariana Cardim de Lima diz que ainda tenta suportar a perda do filho e disse que, apesar da dor, não tem “ódio ou rancor” do modelo Bruno Krupp, que foi preso pelo atropelamento.

“Foi inevitável para mim acompanhar isso tudo e ver o quanto as pessoas têm ódio e rancor e raiva desse rapaz. E eu, por incrível que pareça, eu não estou com ódio desse rapaz, eu não tenho rancor. Eu desejo que ele olhe para dentro dele mesmo. Quando a gente é criança, o nosso pai e nossa mãe não bota a gente de castigo? Talvez ele tenha sim que pagar a lei dos homens, dentro do que o Ministério Público ou que a Justiça determinar, mas eu Mariana não quero julgá-lo. Então, a gente vive numa sociedade que tem justiça. Se essa justiça precisa ser feita, até para que outra mãe não esteja aqui daqui a um tempo, sentindo a minha dor, que ela seja”, disse ela.

Mariana relembrou o que o filho a disse quando estava caído, ferido, na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 3. “Eu e ele deitados na pista. Eu falei que amava, ele falou que me amava também”, contou a mãe, que destacou: “Era a pessoa mais importante, pela qual acordava, eu ia dormir.”

Uma câmera de segurança registrou o momento em que mãe e filho atravessavam em direção à praia. João Gabriel teve a perna amputada no momento do impacto com a motocicleta.

“Antes da gente atravessar, a gente olhou, e estava muito distante mesmo os carros e não tinha nenhuma projeção de nada perto da gente, mas em segundos ele, a moto estava em cima dele, e aí eu já perdi a noção do que que eu estava vendo. Eu vi a perna dele voando, eu vi o meu filho estendido no chão, me pedindo socorro. Eu comecei a gritar e pedir ajuda a todo mundo”, destaca Mariana.

Mãe e filho tinham acabado de sair de uma confraternização familiar. Eles decidiram atravessar a avenida para passar na praia antes de ir pra casa. “A gente ia por no pé na areia, pegar a energia do mar, a gente sempre agradece, eu sempre ensinei a ele a agradecer, agradecer por tudo”, contou a mãe.

A médica mineira Priscila Rocha, que passava pelo local e ajudou a prestar os primeiros socorros ao adolescente, também falou sobre o cenário do acidente. “Iniciei as massagens cardíacas. Em pouco tempo, ele abriu os olhos e comentou que estava doendo um pouco o tórax. e aí eu perguntei o nome dele, vi que ele estava consciente. Tentei acalmá-lo, acalmar a mãe também”, relembrou.

João Gabriel foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde passou por uma cirurgia e não resistiu. O corpo do estudante foi sepultado no último dia 1º, no Cemitério de Irajá, na Zona Norte do Rio.

Ao final da entrevista, Mariana disse que ela e o filho sempre gostaram de ir ao mar para “pegar a energia” e lembrou do nascimento do adolescente:

“Quando ele nasceu, foi como uma música nos meus ouvidos. Eu ouvi como se dissesse aquela música ‘foi assim, como ver o mar’. E foi essa música que veio na minha cabeça quando eu olhei nos olhos dele pela primeira vez. ‘A primeira vez que meus olhos viram o seu olhar’. E foi diante do mar que eu tive que me despedir do meu filho”, lamentou ela.

Denúncias de estupro

A reportagem do “Fantástico” também destacou que Bruno Krupp é investigado pelos crimes de estelionato e estupro. Uma jovem de 21 anos registrou um boletim de ocorrência, no último mês de julho, acusando o modelo por violência sexual.

Após a repercussão do caso, outra mulher, de 28 anos, disse que também foi abusada por ele seis anos atrás. Ela contou que, na época, teve vergonha de denunciá-lo. Mas agora procurou a polícia.

“A gente ficou, mas a gente já tinha se beijado outras vezes. Só que aí ele começou a forçar muito. eu falei “eu não quero, eu não quero transar, pode parar. Aí ele me jogou, tirou a minha roupa a força, segurou meu braço e aí forçou. Eu gritava muito porque estava doendo, ele estava me machucando. Mas ele não parou”, relembrou ela.

Essa mesma vítima destacou que postou uma mensagem nas redes sociais contando o que aconteceu com ela e mais de 40 mulheres a enviaram comentários dizendo que também foram estupradas por Krupp. No entanto, nem todas procuraram as autoridades para formalizar as queixas.

A Polícia Civil informou que ainda apura essas denúncias contra o modelo e não divulgou mais detalhes sobre os trabalhos.

Levado a presídio

Após o atropelamento, Krupp foi socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, de onde teve alta no último dia 31. Em seguida, ele foi internado em um hospital particular no Méier onde, no dia 3, foi preso preventivamente.

Dias depois ele chegou a receber o aval dos médicos para ter alta, mas um médico particular contratado pela família dele dizia que ele estava com problema nos rins e que tinha que ser levado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A polícia passou, então, a apurar as contradições entre o laudo do hospital e do médico particular e, no último sábado (6), Krupp foi levado para a unidade de pronto-atendimento do Complexo de Gericinó, em Bangu. Agora, as autoridades investigam se a conduta do médico foi uma tentativa de obstrução das investigações.

A apuração sobre o atropelamento também continua em andamento. Por enquanto, o modelo responde por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar.

O atropelamento

O atropelamento ocorreu por volta das 23h do último dia 30 na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 3. Câmeras de segurança mostraram Krupp circulando em alta velocidade momentos antes do atropelamento (veja abaixo):

Nas imagens é possível ver que, assim que Krupp passa na motocicleta, populares que estavam no quiosque se assustaram com a alta velocidade. Ao fundo, João Gabriel e sua mãe estavam atravessando a rua. Em seguida, as pessoas que aparecem no vídeo se mostram assustadas.

O modelo foi parado em uma blitz da Lei Seca três dias antes do acidente. Nas redes sociais, ele ironizou a fiscalização, da qual, mesmo sem habilitação e se recusando a fazer o teste do bafômetro, acabou liberado.

A liberação do modelo na blitz ocorreu por causa de uma mudança no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), de outubro de 2021. O artigo 271 determina que “não caberá remoção do veículo em casos em que a irregularidade for sanada no local da infração e naqueles em que o veículo tenha condições de circulação em via pública.”

Seu advogado, William Pena, disse que o modelo já tinha tirado a habilitação e que apenas aguardava o documento ser entregue pelo Detran. “Ele só não tinha habilitação ainda porque o Detran, salvo engano, já tinha aferido a carteira dele. Ele só não tinha pego a carteira ainda”, disse.

No entanto, a reportagem apurou que Krupp apenas foi aprovado no exame teórico e ainda precisava cumprir a carga horária mínima de aulas de pilotagem nas ruas antes de fazer a prova prática.

Modelo se defendeu em vídeo

Bruno Krupp gravou um vídeo no qual se defendeu e destacou que o ocorrido se trata de um acidente: “Eu não bebi, não usei droga”, disse. As imagens foram feitas no hospital e divulgadas pelo site “Em Off” (veja abaixo).

Na gravação, ele ressaltou que não queria ter causado a morte da vítima. “Gente, pelo amor de Deus, eu sou a última pessoa que queria que isso tivesse acontecido”, disse Krupp, que ressaltou: “Eu não bebi, eu não usei droga. Foi um acidente, gente!”.