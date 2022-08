João Vicente de Castro lamenta morte de Leandro Lo: ‘Não arrumava confusão com ninguém’

João Vicente de Castro lamentou no 'Encontro' a morte do amigo Leandro Lo, campeão mundial de jiu-jítsu (Reprodução/TV Globo)

O ator João Vicente de Castro participou do programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta segunda-feira (8) para falar sobre a morte do campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Lo, de 33 anos, baleado na cabeça em uma casa de shows, em São Paulo. O autor do tiro, o policial militar Henrique Otávio Oliveira Veloso, está preso pelo crime. Amigo da vítima, o comediante destacou que o atleta era uma pessoa que pregava a paz e “não arrumava confusão com ninguém” (veja vídeo abaixo).

.@joaovicente27 sobre caso de Leandro Lo: "A sensação é de que a gente tá indo pra um caminho muito estranho." #Encontro pic.twitter.com/DKiFJAl0Q8 — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 8, 2022

“Ver o jeito alegre e talentoso ter a vida tirada por um covarde, não sei se por narcisismo quis provocar e arrumar uma briga com um campeão mundial, não sei se estamos vindo de uma escalada de violência autorizada, a sensação é de estar indo para um caminho estranho. Ontem, quando recebi a notícia, lembrava no Leandro que dançava, que era educado com as pessoas, que não arrumava confusão com ninguém. Ver a trajetória ser interrompida é muito triste”, disse ele.

“Eu chamava o Leandro de ‘o moleque do projeto’ carinhosamente, ele veio de um projeto social, era um menino de origem pobre que veio conquistando tudo com muita garra, força, ele estava sempre com os alunos ajudando todo mundo, ele deixa no esporte uma lição de garra, humildade e alegria. O Leandro era um herói real, talentoso, competente, soube perder, dar a volta por cima, olhar pra frente e, recentemente, ganhou o oitavo título mundial. Era uma pessoa iluminada”, ressaltou o ator.

Além de João Vicente, o lutador Rider Zuchi também participou do matinal e se emocionou ao falar de Leandro Lo.

“Eu era uma criança que via um ídolo e ele sempre me tratou com uma irmão mais novo. Não sei o que sentir sem o meu pilar da academia, conhecendo o Leandro não consigo imaginar um motivo para um ser humano fazer isso. Nada vai ocupar o espaço desse cara, nenhuma justiça na terra vai trazer o Leandro de volta”, lamentou.

Jornais internacionais repercutem a morte do lutador Leandro Lo. #Encontro pic.twitter.com/oiDe72NUxC — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 8, 2022

Entenda o caso

O caso aconteceu na noite de sábado (6). Após ser baleado, o lutador foi levado ao Hospital Municipal Arthur Saboya, no Jabaquara, também na Zona Sul da capital. No entanto, no domingo (7), ele teve a morte cerebral confirmada.

O autor dos disparos é o policial militar Henrique Otávio de Oliveira Veloso, de 30 anos, que teve a prisão decretada e, após ser considerado foragido, acabou se entregando à Corregedoria da PM.

PM Henrique Otávio de Oliveira Veloso foi preso após matar o lutador de jiu-jítsu Fernando Lo, em SP (Reprodução/Redes sociais)

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo confirmou que o policial se apresentou à Corregedoria e que seria ouvido no 17º DP, responsável pela investigação. Depois, seria levado ao Presídio Romão Gomes. Veloso deve passar por uma audiência de custódia nesta segunda-feira.

Testemunhas contaram que o lutador e o policial se envolveram em uma discussão dentro da casa de shows. Lo mobilizou Veloso que, após se afastar, sacou uma arma e atirou uma vez contra a cabeça do lutador. Depois disso, o policial se aproximou, deu alguns chutes contra o rival, e fugiu.

Em entrevista ao “Fantástico”, um amigo do lutador, que preferiu não se identificar, contou como foi o momento da confusão em que a vida do atleta acabou interrompida:

“[O PM] chegou já no intuito de causar confusão, tanto é que nós estávamos em 5 pessoas numa mesa, ele pegou a nossa garrafa, levantou. O Leandro chegou, pediu pra ele colocar a garrafa no local que não era dele. Ele deixou garrafa e continuou peitando. O Leandro foi lá, imobilizou ele, derrubou ele, caiu montado, falou que acabou, para parar a confusão. Chegou o pessoal: ‘deixa disso, deixa disso’. Tinha muita gente, acabou que separou. Quando todo mundo achou que tinha acabado a confusão, ele deu 4 passos para trás e voltou, tirou uma arma da cintura e atirou à queima-roupa na cabeça”, disse.

Lutador de jiu-jítsu Leandro Lo morreu após ser baleado na cabeça por PM, em SP (Reprodução/Redes sociais)

Mãe diz que PM provocou lutador

A mãe do lutador de jiu-jítsu disse que o policial militar preso pelo crime também praticava a arte marcial e provocou seu filho. Fátima Lo falou sobre o caso em entrevista à TV Globo na frente do Cemitério do Morumbi, onde o corpo do atleta é velado na manhã desta segunda-feira (8) e será enterrado mais tarde.

“Ele [Lo] era lutador na vida, nos tatames ele só trouxe alegria para a gente. Muito preocupado com a família. Ele era a alegria em pessoa e uma pessoa que fez isso com ele... E a pessoa conhecia ele, porque era do jiu-jitsu também, e acabou acontecendo. A pessoa já foi para isso, com certeza já foi pra isso, só que a gente não sabe o porquê. Porque não tem explicação, a forma estúpida que aconteceu. Porque ele provocou uma confusão gente, justamente para o Leandro reagir e nessa ele tirou a vida do meu filho”, lamentou a mãe.

Mais cedo, a mãe postou uma homenagem ao filho nas redes sociais. “Meu herói, lindo da mãe! Você foi um presente de Deus na minha vida. Vou sentir tanta sua falta, tá faltando um pedaço de mim. Te amo eternamente filho amado. Guardarei as lembranças boas que foram muitas. Vc fazia eu me sentir a mãe mais amada do mundo. Muito obrigada pelo seu amor , seu cuidado. Te amo muito, saudade eterna”, escreveu Fátima.

Fátima Lo faz homenagem ao filho, Leandro Lo, morto por um PM em SP (Reprodução/Instagram @fatimaloo)

