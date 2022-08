Com a perda de mais um comandante, Rússia soma 99 oficiais mortos na guerra da Ucrânia

Com a morte confirmada do tenente-coronel Nikolay Gorban, de 36 anos “em algum lugar da Ucrânia em 2 de agosto”, de acordo com um jornalista da InformNapalm, sobe para 99 o número de oficiais russos mortos desde que presidente Vladimir Putin ordenou a invasão do país vizinho.

Gorban era comandante das forças especiais do FSB, um dos agentes mais seniores da agência que nos tempos da União Soviética era conhecida como KGB. As circunstâncias de usa morte, porém, ainda são desconhecidas.

Em um anúncio oficial da morte, o governo russo disse que Gorban “participou na condução de atividades de combate e operações especiais na Rússia e no exterior”. A nota diz também que Gorban “no decorrer das missões de combate provou ser um oficial corajoso e decisivo. Ele estava orgulhoso de seu serviço no FSB russo.”

O tenente era filho de soldado e havia lutado anteriormente na síria, onde recebeu duas medalhas por sua coragem. Ele era casado, tinha esposa e três filhos.

Dois outros importantes nomes do comando militar russo também entraram na lista de baixas da guerra da Ucrânia, o coronel Vasily Kleshchenko, comandante da aviação do exército, e a coronel Olga “Korsa” Kachura.

Olga "Kursa" Kachura, de 52 anos, a "Senhora da Morte" de Vladimir Putin (Reprodução)

Kleshchenko era vice-chefe do 344º centro de treinamento de combate para pilotos de helicópteros de elite e atiradores de elite.

Já Kachura era conhecida no exército russo como “Senhora da Morte” e comandava a divisão de artilharia de foguetes russos em Donestsk. Ela costumava se disfarçar como uma soldado ucraniana para praticar crimes de guerra contra soldados e civis.

De acordo com a inteligência britânica, essa é apenas a ponta do iceberg e pelo menos 10 generais também foram mortos pelas forças do exército ucraniano, embora o Kremlin admita até o momento a morte de apenas 4.