SP: Veja o passo a passo para solicitar o Passe Livre Escolar e a Meia Tarifa da EMTU

Os estudantes já iniciaram o segundo semestre do ano letivo nas redes municipal, estadual e particular de São Paulo. Agora, surgem as dúvidas sobre como adquirir o Passe Livre Escolar ou o Meia Tarifa da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU). Confira abaixo um passo a passo para obter os benefícios.

Segundo a EMTU, no primeiro semestre, foram emitidos ao todo 79.519 passes escolares na Região Metropolitana de São Paulo, além de Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba/Litoral Norte. Já em todo o ano passado, de janeiro a dezembro, foram emitidos 48,6 mil.

O Passe Livre Escolar isenta alunos do ensino regular, técnico ou superior do pagamento da tarifa para o deslocamento intermunicipal entre a residência e a escola.

Conforme prevê a legislação em vigor, o solicitante deve ter renda familiar per capita inferior a 1,5 salário mínimo nacional, ou ser integrante de bolsas como Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), Programa Universidade Para Todos (Prouni), cotas sociais, bem como estudantes do ensino fundamental e técnico de escolas públicas - desde que estudem em escolas localizadas em municípios diferentes ao da residência.

Os estudantes que não tiverem direito à gratuidade total podem solicitar a Meia Tarifa, que concede desconto de 50% no pagamento da passagem. Já os professores podem requisitar a Meia Tarifa se residirem em um município e lecionarem em outro.

Passo a passo

Para solicitar, o passageiro deverá acessar a opção Passe Escolar no site da EMTU, selecionar a opção “Estudantes e Professores” e clicar na região metropolitana onde a instituição de ensino está situada.

Após selecionar a opção “Solicite seu benefício” no canto esquerdo da tela, o interessado fará o preenchimento do formulário, envio de documentos digitalizados, impressão e pagamento da taxa do boleto no valor correspondente a sete tarifas-piso. A liberação do benefício dependerá da análise e aprovação da documentação e do trajeto realizado.

É importante que o estudante ou professor leia atentamente o regulamento do Passe Escolar disponível no portal e verifique se possui todos os documentos exigidos pela legislação. Se o processo for feito corretamente, o benefício é liberado em até 10 dias úteis.

Caso haja alguma pendência, é possível efetuar a regularização pelo próprio site, enviando a documentação correta, porém o prazo de 10 dia úteis reiniciará a partir da data da regularização.

Entrega dos cartões

Desde o início deste ano, a EMTU passou a não enviar mais os cartões para a instituição de ensino na Região Metropolitana de São Paulo. Após o aviso de liberação do benefício no site da EMTU, o titular deve solicitar seu cartão TOP pelo aplicativo TOP, disponível para Android e IOS, ou em um dos mais de 80 pontos físicos disponibilizados para emissão do cartão que podem ser conferidos no site Bora de TOP.

Esse mesmo processo de solicitação de benefício é válido para quem tinha o cartão BOM Escolar em 2021 e que passará a usar o TOP Escolar.

No caso do Meia Tarifa, após o aviso de liberação do benefício no site da EMTU e de posse do seu cartão TOP, o beneficiário já pode recarregar seus créditos.

Já os beneficiários do Passe Livre deverão seguir o seguinte procedimento: após o aviso de liberação do benefício no site e com o cartão TOP em mãos, é preciso encostá-lo em um dos validadores on-line do TOP presentes nos terminais para validar e utilizar o benefício.